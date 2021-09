La Pro loco celebra i 700 anni dalla morte di Dante ai piedi del teatro

Mercoledì 29 settembre alle 19 in piazza Marconi, nello spazio antistante il teatro comunale, la Pro loco Quadratum celebrerà i 700 anni dalla morte di Dante con un evento dal titolo «Colori, luci e ombre nella Divina Commedia». La manifestazione, promossa dall'associazione in collaborazione con l'istituto superiore Oriani Tandoi e con il patrocinio del Comune, si propone di celebrare la ricorrenza in un connubio tra arte, poesia e musica. L'evento sarà presentato dallo scrittore e poeta coratino Franco Leone. Interverrà la dirigente scolastica dell'Oriani-Tandoi, Angela Adduci. Canti e passi celebri della Divina Commedia saranno declamati da Franco Leone, Gerardo Strippoli, Arianna D'Introno, Concetta Leo e Pina Grilli, in un viaggio emozionale tra Inferno, Purgatorio e Paradiso. La musica sarà a cura del violinista M.° Pietro Catucci, mentre alcuni artisti realizzeranno all'istante dipinti tratti dagli episodi danteschi presentati. L'evento è aperto a tutti e chiunque potrà cimentarsi nel dipingere le scene della Divina Commedia.