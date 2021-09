Archeologia e mare: tre conferenze nel chiostro del Comune

Proseguono le iniziative del Centro Sub Corato nell’ambito del cartellone di eventi "Sei la mia città". In programma tre conferenze di archeologia. Si inizia oggi, 25 settembre, alle 19 nel chiostro del Palazzo di Città: con Gianfranco Salvatore Ruffo si parlerà de "Il vino nell’antichità: produzione, trasporto in vie di comunicazione". Il secondo appuntamento è in programma il prossimo 2 ottobre, sempre alle 19 nel chiostro del Comune. Interverranno Giacomo Disantarosa su "L'archeologia subacquea in Puglia: la fase pionieristica (1959-1968) è Luigi Leotta che parlerà de "La protezione dei beni culturali sommersi e il ruolo della guardia costiera". Ultima conferenza il 9 ottobre, ancora una volta alle 19 nel chiostro comunale, con Federica Calabrese che interverrà sul tema "La devozione marittima i santuari di mare".