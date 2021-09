Il Festival delle Murge si conclude a Canne della Battaglia

La 21esima edizione del Festival delle Murge giunge al termine con le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la manifestazione culturale d’Europa più estesa e partecipata che si terrà nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 settembre a Canne della Battaglia. Dopo il successo dello spettacolo “Cammina cammina... le strade della fiaba” che rappresentava le otto fiabe del nostro territorio, messe in musica da compositori pugliesi, interpretate dall'orchestra giovanile dell’associazione culturale “La Stravaganza” e presentate in quattro location diverse quali Canne della Battaglia, Polignano a Mare, Rutigliano e Corato, il Festival ritorna a Canne della Battaglia per arricchire la proposta artistica del sito archeologico nelle giornate europee dedicate al patrimonio culturale. Gli appuntamenti prevederanno visite guidate, aperture straordinarie, iniziative digitali che saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura statali e non, seguendo il tema “Patrimonio culturale: tutti inclusi!” L'Antiquarium e parco archeologico accoglierà il suo pubblico sabato 25 settembre in occasione dell'apertura straordinaria serale fino alle 21.30. In programmazione alle 18 il concerto d'archi "Estro Vivaldiano". Domenica 26 alle 11 il quartetto d'archi "La Stravaganza" accompagnerà i visitatori lungo il decumano della Cittadella con l'esecuzione di "Arie senza Parole" e la narrazione della battaglia del 216 a.C. attraverso le fonti storiche. L’organizzazione è a cura dall’associazione culturale “La Stravaganza” di Corato con direzione artistica del Maestro Paola Rubini.