Giornate europee del patrimonio: dall'Archeoclub di Corato un trekking sull'alta Murgia

Il tema di quest’anno delle "Giornate europee del patrimonio" riveste particolare importanza in quanto vuole essere una riflessione sulla partecipazione al patrimonio culturale estesa a tutti i cittadini, includendo ogni fascia d’età, gruppi etnici, minoranze presenti sul territorio e persone con disabilità. Lo slogan “Patrimonio culturale: tutti inclusi!” è la traduzione di “Heritage: all inclusive” scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione.

Il trekking organizzato dall’Archeoclub d’Italia “Padre Emilio D’Angelo” di Corato, in collaborazione con l'associazione “Oltre le radici”, nell'ambito dell'Estate Coratina e delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, si svolgerà in un’area di grande interesse con l’obiettivo di tutelare, valorizzare e accrescere la conoscenza del patrimonio culturale naturalistico, paesaggistico, storico-architettonico, ed enogastronomico. Domenica 26 settembre a partire dalle 9, sarà possibile visitare, altresì, la Masseria Posta Piano D'annaia (masseria fortificata del 1600) e la chiesetta rurale di proprietà della famiglia Patruno da oltre due secoli.

L’evento vuol essere uno strumento di governo del territorio che persegue il fine di preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l’identità ambientale, storico-culturale ed insediativa del territorio pugliese. Il trekking si sviluppa in località Piano d’Annaia posta a circa 600 metri sul livello del mare, nel cuore del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, ai confini tra i territori di Corato e Ruvo di Puglia e ha una lunghezza complessiva di circa 4,5 Km. L’area si caratterizza per la presenza di flora e fauna tipica dell’altopiano murgiano, nonché per la presenza di importanti strutture in pietra a secco e tra queste va certamente annoverato un insediamento di circa trenta trulli che fanno pensare ad un antico insediamento antropico. Per info e prenotazioni è possibile chiamare i numeri 348.5930027 o 340.5488636.