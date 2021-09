Ottavo appuntamento per Fiero del libro dedicato ai più piccoli

Arriva l'ottavo appuntamento di Fiero del libro e sarà possibile tornare bambini per colorare insieme un desiderio di scoperta. Sotto un cielo di fine estate, in piazza Marconi, questa volta dalle ore 18.30, per il decennale del festival dei lettori fieri di esserlo, giunge la serata dedicata alla letteratura per l'infanzia e agli albi illustrati, meravigliose pubblicazioni che aprono a fantastiche scoperte sia i più piccoli che gli adulti. L'associazione culturale Fos, infatti, con questo insolito festival letterario, propone ogni volta uno spazio di riflessione personale e collettiva su tematiche diverse e significative.

Oggi, venerdì 17 settembre, sarà la volta di un altro argomento particolare legato al bisogno di scoperta alimentato dal desiderio di nuovo e di avventura. Una scoperta che si nutre della voglia di sconfinare e di andare oltre, che ci accende di meraviglia ancora e sempre Un desiderio di scoperta e meraviglia che abita in ciascuno di noi.

Con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Corato, la manifestazione si rivolge a tutti in modo trasversale e torna a mettere in evidenza l'importanza della lettura attraverso i libri: "Anna Anna Anna... 10 volte Anna" di Irene Lorenzini e Antonio Catalano e "Un destriero condottiero" di Carmen Battista e Domenico Sicolo.

«Sarà un altro momento imperdibile di incontro/confronto e incanto Sì, incanto perché si tratta di andare in piazza a "scoprire" che cosa accadrà- Non ci è concesso anticiparvi nulla, come si evince anche dalla locandina dell'iniziativa, la quale dichiara che il Prologo sarà a sorpresa Sappiamo che due bravissime lettrici del gruppo Arca di Corato daranno la loro voce ad alcuni passi salienti dei libri: Lia Maino e Rosita Tedone Sappiamo anche che l'epilogo della serata sarà affidato al giornalista, Piero Ricci, presidente dell'Ordine dei giornalisti di Puglia, mentre a condurre la manifestazione ci sarà sempre Raffaella Leone».