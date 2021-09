Si parla di disabilità con Mariangela Tarì e il libro "Il precipizio dell'amore"

Oggi e domani doppio appuntamento con i libri su corso Mazzini. Questa sera alle 19 nello spazio all'aperto del Maperò, incontro con Mariangela Tarì e il suo libro "Il precipizio dell'amore" (Mondadori). L'evento è organizzato dalla onlus "Gocce nell'oceano" in collaborazione con l'istituto Tandoi e il supporto della libreria Sonicart B-Side. Verrà affrontato il tema della disabilità, fra chi la vive tutti i giorni e chi la sfiora soltanto. Domani, 10 settembre - stesso posto e stessa ora - è invece in programma l'incontro con Cristina Dell'Acqua che, dopo il successo di "Una Spa per l'anima", presenta il suo nuovo libro "Il nodo magico" (Mondadori). L'autrice torna a sondare il mondo classico a caccia di domande e risposte che illuminino il nostro presente. L'evento è organizzato in collaborazione con il liceo classico Oriani. Entrambe le iniziative sono patrocinate dal Comune di Corato. L'ingresso è gratuito.