Giunge alla sua 53° edizione Il Pendio, una delle mostre d’arte più attese nel territorio e tra le più longeve a livello nazionale, che continua a rinnovarsi tra le varie forme pittoriche e grafiche. L’evento, che gode del patrocinio della Regione Puglia - Presidente del Consiglio Regionale e Assessorato all'Industria Turistica e Culturale, e sostenuta dal Comune di Corato, si è svolto all’interno dell’ex monastero di San Benedetto a Corato, situato nell’omonima via. Qui, data l’improvvisa pioggia, hanno potuto partecipare, nel rigoroso rispetto delle regole anti-Covid, solo artisti, giuria e autorità.

«Il Pendìo è un simbolo di ripartenza e di continuità, che non si è piegato sotto la sferza del Coronavirus - afferma il presidente Pro Loco Gerardo Strippoli- Siamo particolarmente orgogliosi di esser giunti alla 53° edizione, con tenacia e passione, non senza ostacoli e difficoltà, ma anche grazie ai giovani artisti che vi hanno partecipato. A loro sono rivolti i nostri ringraziamenti per aver contribuito con le loro opere a rendere speciale questa autentica manifestazione culturale, con il suo oltre mezzo secolo di storia. Questa ormai matura e consolidata manifestazione culturale non poteva mancare nel programma di “Sei la mia città»

«Il Pendìo rimane una grande opportunità per noi organizzatori, per gli artisti e gli innumerevoli visitatori, di fruire per una settimana, non solo dall'esposizione artistica, ma anche del cuore del nostro centro storico, che si trasforma, almeno per una volta, nel salotto della città, altrimenti abbandonato e continuamente ferito e deturpato.”

«L’intento del Pendìo è duplice: offrire opportunità e intercettare quei fermenti, che anticipano, nella sensibilità ed espressione artistica tempi e visioni nuove, attraverso la rilettura critica di sè stessi- afferma il sindaco De Benedittis- Oggi più che mai e di arte che c'è bisogno per uscire da un certo persistente appiattimento culturale che confina il nostro spirito e il vivere quotidiano, dentro l'assenza di prospettive di valori e di bellezza. Avevano visto giusto gli ideatori di questo concorso, come i docenti Cataldo Leone e Domenico Simeone, se, ormai, da più di mezzo secolo si ripropone e si rinnova con entusiasmo e successo facendo di Corato, ogni estate, una tappa imperdibile per l'espressione artistica pittorica e scultorea, del centro-Sud Italia».

«Agli artisti che si sono messi in gioco, partecipando, auguro di fare dell'arte uno strumento “politico” di rilettura del mondo e di impegno civile, per un cambiamento necessario, verso nuove forme di organizzazione della vita più ecosostenibili, più forti nei diritti, più libere da rinascenti muri mentali e fisici, che dividono e discriminano gli uomini e le donne di questo mondo. Il mio auspicio è che il Pendìo possa durare tutto l'anno, configurandosi come fucina permanente dell'elaborazione del pensiero in forma d'arte, facendo di Corato la città culturale del cambiamento possibile».

«Il Pendìo ci consente di riappropriarci dei luoghi della nostra città: dalle piazze ai luoghi sacrali e culturali appartenenti al passato, che accentuano e conferiscono ulteriore ricchezza alle opere d’arte- aggiunge il vicesindaco e assessore alle politiche educative e culturali, Beniamino Marcone- “Dobbiamo avere davanti a noi l'obiettivo della bellezza, che ci aiuta a vivere e reinterpretare la vita, aiutandoci ad affrontare le difficoltà che la realtà ci presenta. L'arte rende la vita leggermente più accettabile. Auguro alla Pro Loco che si aggiungano altre tante edizioni a queste 53, e di proseguire il processo di collaborazione con l'amministrazione, un processo di ricerca sempre in evoluzione».

Presente anche il presidente Unpli Puglia Rocco Lauciello: «La grande partecipazione di giovani artisti al concorso conferma l’importanza della manifestazione, che ormai è affermata anche fuori dal recinto della realtà locale. Auspico che i dirigenti possano continuare a coltivare e incentivare questo straordinario spirito di innovazione».

La giuria, dunque, presieduta dal presidente Paolo Desario e dai componenti: Sara Rutigliano, Anna Visconti Scaringi, Lino Mocerino e Antonio Giannini, ha così nominato i vincitori della 53° edizione de Il Pendìo:

PRIMO PREMIO Dott. Renato La Serra

Stefania Antelmi, Autoritratto

SECONDO PREMIO Chiara Clemente e Attilio Mastromauro

Luigina Piombino, E…fu musica

TERZO PREMIO Prof. Felice Tarantini

Saverio Maggio, La Cura

QUARTO PREMIO Mimì Torelli e Maddalena Povia

Flavia Roselli, Modernità Liquida

QUINTO PREMIO Not. Vittorio Fabbri

Giuseppe Ghiro, Schiena Di Nudo

SESTO PREMIO Mariangela Mosca

Marco Carrieri, The Tourist

GRAFICA E ILLUSTRAZIONE 2021- PRIMO PREMIO Prof.ssa Chiara Simeone

Tonia Roselli, Ophelia

PREMI SPECIALI

PREMIO PRO LOCO QUADRATUM

Nunzia Lastella, A Mare

PREMIO COMUNE DI CORATO

Cristina Mangini, Fieno.

PREMIO “NICOLAS VANGI” Centro Italo- Venezuelano

Francesco Pio Marcone, Cavallo… Cavallo.

PREMIO ASS. CATALDO LEONE

Giuseppe Amoroso De Respinis, Mare Nostrum.

PREMIO BARLETTA IN ROSA

Alessandro Altieri, Uno Sguardo Al Futuro.

PREMIO PROFF. CHIARA E DOMENICO SIMEONE

Nicla Di Bisceglie, Profondità.

La mostra sarà aperta tutti i giorni fino al 30 agosto nei seguenti orari: mattina 10-12; pomeriggio 19-23. L'accesso alla mostra è consentito esibendo il Green pass all'ingresso. La mostra sarà poi disponibile virtualmente su www.ilpendio.art Tutte le informazioni sul programma degli eventi collaterali è disponibile su www.prolococorato.it