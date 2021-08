​Lucia Zotti e Lorenzo Scaraggi chiudono la rassegna "Vissi d’arte"

Ultimi due appuntamenti per "Vissi d’arte", la rassegna organizzata dall’associazione di promozione sociale "Il sorriso di Antonio". Il 26 agosto tocca a Lucia Zotti, attrice e registra teatrale con una lunga militanza nel teatro per l’infanzia, con un’ampia storia cinematografica e in tv, dove ha interpretato la mamma di Imma Tataranni nell’omonima fiction girata a Matera. La chiusura, il 29 agosto, è affidata a Lorenzo Scaraggi, giornalista e reporter che a bordo di un vecchio camper del 1982, il Vostok 100K, cerca, scopre e narra storie legate a luoghi nascosti, vecchi saperi, vite di donne e uomini” incrociati per via”.

«Meraviglia, bellezza e amore per l’arte è stato il dono sinora lasciato al pubblico dalla rassegna» commentano dall'associazione. «I primi cinque appuntamenti hanno regalato ai presenti un sublime concerto del pianista Mirko Signorile, la simpatia e la curiosità dello scrittore esperto di tautogrammi Walter Lazzarin, la magia dei racconti incentrati sulla word music del percussionista Cesare Pastanella, Ana Estrela ci ha guidato in un viaggio variopinto da Salvador de Bahia fino al bistrot multietnico nel quartiere Libertà a Bari,” l’Italia del signor G” di Fulvio Frezza con l’accompagnamento musicale di Domenico Mezzina ci ha riportato indietro nel tempo a suon di versi e musica dal boom economico degli anni '60 fino agli albori del nuovo millennio».

Gli appuntamenti, con inizio alle 19.30 nel chiostro Palazzo di Città, sono ad ingresso libero nel rispetto delle norme anti covid.