Pendìo numero 53, domani l'inaugurazione

Domani la 53 edizione de “Il Pendìo” si apre alla città in uno scrigno inedito: l’ex monastero di San Benedetto a Corato, situato nell'omonima via. Una delle mostre d'arte più attese nel territorio e tra le più longeve a livello nazionale continua a rinnovarsi tra le varie forme pittoriche e grafiche. ​L’evento gode del patrocinio della Regione Puglia - Presidente del Consiglio Regionale e Assessorato all'Industria Turistica e Culturale, e sostenuta dal Comune di Corato.​

Come ricorda Gerardo Strippoli, presidente della Pro loco “Quadratum, organizzatrice dell’evento, «nel panorama delle iniziative culturali della nostra città, ve ne sono alcune inossidabili, come il nostro storico “Pendio”, che non si è piegato sotto la sferza del Coronavirus. Siamo perciò particolarmente orgogliosi di aver condotto al traguardo la 53esima edizione, con tenacia e con passione, non senza ostacoli e difficoltà, ma grazie anche ai giovani artisti che vi hanno partecipato e che accogliamo con un caloroso benvenuto. A loro sono rivolti i nostri ringraziamenti per aver contribuito con le loro opere a rendere speciale questa autentica manifestazione culturale, con il suo oltre mezzo secolo di storia. Questa ormai matura e consolidata nostra manifestazione culturale, appuntamento di risonanza nazionale, non poteva mancare nel programma estivo cittadino “Sei la mia Città”. “Il Pendio” rimane una grande opportunità, per noi organizzatori, per gli artisti e gli innumerevoli visitatori, di fruire per una settimana, non solo dell’esposizione artistica, ma anche del cuore del nostro centro storico, che si trasforma, almeno per una volta, nel “salotto” della città, altrimenti abbandonato e continuamente ferito e deturpato. E questa volta in una location particolarissima e del tutto nuova».

La cerimonia di premiazione e il taglio del nastro sono in programma domani alle 19. Subito dopo la mostra sarà aperta tutti i giorni fino al 30 agosto nei seguenti orari: mattina 10-12; pomeriggio 19-23. L'accesso alla mostra è consentito esibendo il Green pass all'ingresso.

La mostra sarà poi disponibile virtualmente su www.ilpendio.art Tutte le informazioni sul programma degli eventi collaterali è disponibile su www.prolococorato.it