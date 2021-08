A Corato un museo diffuso delle marionette? Se n'è discusso a Canosa

Nella serata del 5 agosto, sulla splendida terrazza di Palazzo Iliceto, sede della pro loco canosina, presidenti di Pro Loco, sindaci, dirigenti e amministratori regionali, storici del teatro delle marionette, collezionisti hanno discusso circa la proposta delle Pro Loco di Canosa e Corato di istituire un museo diffuso delle marionette con sedi museali a Canosa e Corato.

La proposta delle due Pro Loco, andrebbe a configurarsi nel quadro delle iniziative di recupero e conservazione delle tradizioni popolari, di cui il teatro dei pupi e delle marionette ha rappresentato per oltre un secolo una forte espressione. Ciò anche in considerazione della proclamazione, da parte dell’Unesco, di “bene immateriale dell’Umanità” del teatro dei pupi.

“Un interessante e coinvolgente incontro – dichiara il presidente Gerardo Strippoli - su un'idea di progetto, da sviluppare in rete, per l'istituzione di un museo-teatro diffuso regionale dei pupi e delle marionette, occasione imperdibile per le Amministrazioni Comunali delle due città, anche nell’ottica di sviluppo di turismo culturale. Pro Loco Quadratum Corato e Pro Loco Canosa, nel segno della condivisione, pronte ad una nuova sfida. Grazie ai sindaci di Canosa di Puglia e Corato, grazie al direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, grazie ai collezionisti Mosca, Taccardi, Dell'Aquila».