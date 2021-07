"Sulle strade della storia", un incontro per conoscere meglio il centro storico

Nell’ambito del programma dell’Estate Coratina 2021, l’associazione Amici dei Musei – Corato propone un percorso guidato per conoscere ed approfondire la toponomastica locale dal titolo “Sulle strade della storia”.

Il centro antico di Corato si caratterizza per la presenza di stradine, vicoli, larghetti e chiostre che ancora raccontano la loro storia attraverso le tante pietre, i segni lasciati nel tempo dagli uomini ed attraverso i loro stessi nomi. La toponomastica del centro antico, di cui spesso ci serviamo distrattamente per orientarci in città, non solo rievoca eventi e personaggi della storia nazionale, ma è in grado di raccontare della Corato dei secoli passati, di fornire preziose indicazioni sulle sue caratteristiche urbanistiche e sulla realtà sociale, economica e religiosa della nostra comunità.

Appuntamento mercoledì 28 luglio 2021 ore 18.30 in piazza Sedile, nei pressi della biblioteca comunale “M. R. Imbriani”. L’incontro, gratuito e aperto a tutti, prevede gruppi contingentati, nel rispetto delle norme anticovid e prenotazione obbligatoria via mail all’indirizzo: amicideimusei.corato@gmail.com. Con il patrocinio del Comune di Corato