Lo scorso 26 giugno il poeta e scrittore Franco Leone è stato convocato a Roma per il «Premio Internazionale di Letteratura Principe Nicolò Boncompagni Ludovisi», la cui cerimonia si è tenuta a Palazzo Boncompagni Ludovisi, una delle residenze principesche più belle del mondo, se non altro per il privilegio di custodire al suo interno l'unico affresco in assoluto di Caravaggio ovvero Giove, Plutone e Nettuno e la mirabile Aurora di Guercino.

A questi capolavori Leone ha dedicato dei componimenti poetici in versi endecasillabi. I poeti e gli scrittori sono stati ospiti della splendida Principessa Rita Boncompagni Ludovisi, madrina del premio intitolato al consorte da poco scomparso. Il premio, che ha ottenuto il patrocinio di Roma Capitale, è stato ideato dall'Associazione Culturale "Calliope" di Roma e dalla scrittrice e poetessa Maria Buongiorno con la magistrale direzione dello scrittore e doppiatore Diego De Nadai.

Tra gli ospiti dell’evento c’erano anche il Principe Urbano Barberini, la Contessa Elettra Marconi, figlia di Guglielmo Marconi, lo scrittore e critico candidato al Nobel per la letteratura Giorgio Linguaglossa e lo studioso caravaggista Michele Cuppone.

Franco Leone, accompagnato dalla sua art manager Stefania Montori, ha presentato il suo libro della Secop edizioni dal titolo Caravaggio Poesia della Luce, già premiato a Bruxelles, insignito all’Università La Sapienza di Roma con il Premio Internazionale di Letteratura “Nuovo Umanesimo 2019” e al Teatro Apollo di Lecce da parte dell’Accademia “Italia in Arte e nel Mondo” ed è stato convocato alla Cerimonia di Premiazione nella Sala della Regina a Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, il prossimo 29 ottobre.

Il 27 giugno scorso ha altresì ricevuto il “Premio Internazionale di Letteratura Spoleto Festival” da parte dell’Associazione Aion Art che comprende Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Insieme allo scrittore di Corato hanno ricevuto il “Premio Antonello da Messina” l’Art Manager Stefania Montori di Spoleto per alti meriti artistico-culturali e l’artista Ada Bomba di Monterotondo per alti meriti artistici.

Alla premiazione erano presenti lo scultore e pittore caravaggista Sergio Bonafaccia da Ladispoli, realizzatore dell’unica statua al mondo di Caravaggio, l’artista Lucia De Carolis da Cascia, finalista del concorso My Christmas Venice della Biennale di Venezia e la pittrice e scrittrice pluripremiata Ombretta Del Monte da Civitavecchia.

Per via dei vari riconoscimenti internazionali la giornalista Silvana Lazzarino nella rivista internazionale di arte AboutArtOnline ha dedicato un ampio articolo a Franco Leone in lingua francese definendo «Franco Leone, le poète du Caravage! Un intellectuel sur le traces d’un génie». L’articolo è consultabile qui.