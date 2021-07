Sarà Palazzo Beltrani - questa sera alle 20.30 - ad ospitare la 15esima edizione di “Incanto d’Estate”, la manifestazione diretta dal tenore Cataldo Caputo. Grazie alla sinergia tra l’associazione culturale mHarmonia Vocis di Corato e il Traetta Opera Festival di Bitonto, si potrà fare un viaggio nelle intramontabili musiche da film del maestro Ennio Morricone.

Il concerto dal titolo “Metti una sera...” proporrà i temi più celebri delle colonne sonore che Morricone ha scritto per il cinema e la televisione - “La leggenda del pianista sull’oceano”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”, “C’era una volta in America”, “Giù la testa”, “La califfa”, “Il segreto del Sahara”, “La Piovra”, “Metti una sera a cena”, “C’era una volta il West” solo per citarne alcune, elaborate dal maestro Vincenzo Anselmi. A fare da sfondo al concerto ci sarà una videoproiezione a tema.

Ad eseguire il concerto sarà la prestigiosa Orchestra del Traetta Opera Festival di Bitonto diretta dal M° Vito Clemente, eccellenza pugliese di livello internazionale.

«Vista l'attuale situazione economica, l'unica strategia possibile per la realizzazione della manifestazione è la collaborazione tra enti pubblici e privati. Per questo - commenta il direttore artistico Cataldo Caputo - sento di ringraziare tutti i sostenitori di Incanto d’estate: senza di loro questa edizione non sarebbe stata possibile. Le norme di sicurezza dettate dalla situazione pandemica, purtroppo, ci vedono costretti a poter accogliere al massimo 200 persone. Il concerto è gratuito: avranno precedenza d’accesso le persone già munite di invito, tutti gli altri potranno accomodarsi fino ad esaurimento posti».