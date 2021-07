Un ricco calendario con venti concerti tra luglio, agosto e settembre in diversi lughi caratteristici e suggestivi. È la 21esima edizione del Festival delle Murge, manifestazione patrocinata dai Comuni di Corato, Barletta, Polignano e con la partnership del Mic, Direzione Musei di Puglia, manifestazione organizzata dall'Accademia La Stravaganza, con la direzione artistica di Paola Rubini, e presentata ieri nella sala verde del Comune.

L'evento di apertura è in programma oggi alle 19, nel parco archeologico di Canne della Battaglia: si tratta del concerto "Arte svelata; Espressionismo e impressionismo" del trio d'archi composto da Alessandro Fiore (violino), Paola Rubini (viola) ed Elia Ranieri (violoncello) che eseguirà musiche di due compositori tedeschi. Il concerto coniugherà musica e poesia. Infatti dall'opera "Intraverso spiragli nell'essere" della poetessa Mariateresa Bari, saranno tratti i versi che l'autrice stessa farà dialogare con la musica .

Domani alle 18.30, nel giardino del liceo artistico "Federico II Stupor Mundi", si svolgerà invece il primo concerto a Corato, dal titolo "Mare Nostrum": una celebrazione della bandiera del Mar Mediterraneo, stendardo di cui possono fregiare tutte le nazioni che si affacciano sul mare. Il repertorio prevede l'esecuzione di melodie popolari dei Paesi rivieraschi, interpretati dall'orchestra Archetti Stravaganti, composta dai ragazzi in formazione nell'accademia "La stravaganza", organizzatrice del festival. L'esecuzione orchestrale sarà guidata dai maestri di strumento Fiore e Rubini per il violino e la viola, Ranieri per il violoncello e Anna Rosa Ruta per il pianoforte.

I posti sono limitati per le norme di distanziamento, si può accedere solo con prenotazione.