Giancarlo Visitilli apre gli eventi estivi di Sonicart

La libreria Sonicart B-Side riparte con gli eventi dal vivo con una rassegna estiva di ospiti del mondo della cultura e dello spettacolo. Ad inaugurare la stagione sarà un volto noto per la città, Giancarlo Visitilli. Scrittore, giornalista e docente molto apprezzato, presenterà il suo nuovo libro "È bravo, ma potrebbe fare di più" edito dalla Progedit. L'incontro è aperto a tutti e le tematiche sono consigliate particolarmente a docenti, studenti e genitori con riflessioni sul mondo della scuola, la nostra società e la cultura dell'insegnamento e l'apprendimento. L'appuntamento è per mercoledi 30 giugno alle 19.30 davanti al Maperò, in Largo Plebiscito, nello spazio antistante all'aperto. Posti limitati, è consigliabile la prenotazione in libreria.