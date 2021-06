L'università della terza età Edith Stein conclude il suo anno accademico in presenza. L'appuntamento, patrocinato dal Comune di Corato e FederUni, è per martedì 29 giugno alle 18.30 presso il cortile della sede Ute in via Giappone, 40.

«Dopo un anno complicato, dove non ci siamo mai scoraggiati grazie alla tenacia, alla grande passione e disponibilità di corsisti e docenti volontari - spiegano dall'Ute - concludiamo questo 21° anno accademico con un "grazie" speciale per la nostra amata Pina Masciavé, anima dell'Ute, che rimane nei nostri cuori, e con uno sguardo di confronto sempre verso il nuovo ed il positivo, come ci ha insegnato il fondatore e rettore della nostra realtà don Nicola Giordano».

Interverranno il sindaco Corrado De Benedittis, il vice sindaco e assessore alle Politiche educative e culturali Beniamino Marcone, l'assessore alla Città solidale e alle Politiche sociali Felice Addario e la presidente del Movimento "Vivere In" Marisa Parato.

Il M° Gennaro Sibilano allieterà l'evento con i suoi interventi.