Suoni ed esperienze sulla via Francigena: venerdì musiche e danze del medioevo

Venerdì 25 giugno, a Corato, il secondo appuntamento della rassegna "Suoni ed esperienze sulla via Francigena" con una passeggiata lungo la via Francigena e l'apertura straordinaria della chiesetta di Santa Lucia. A seguire concerto al tramonto presso la chiesetta di Santa Lucia a cura dell'Ensemble Calixtinus EYA – musiche e danze di pellegrinaggio nel medioevo (Nicola Nesta, canto e liuti; Gianni Gelao, flauti e cornamusa; Pippo D’Ambrosio, percussioni).

Il pellegrinaggio nel medioevo rappresentò un vero e proprio fenomeno di massa. Favorendo gli scambi ed i contatti fra persone di diversa provenienza, esso influì profondamente sulla società dell’epoca sotto il profilo economico, religioso e culturale. A questa influenza non potè rimanere estranea la musica, allora veicolo naturale di trasmissione di cultura sacra e profana.

Passando da un santuario all’altro, i pellegrini imparavano e diffondevano nuovi canti e nuovi modi di cantare. Il pellegrinaggio era anche occasione per socializzare e per festeggiare e come tale offriva lo spunto a canti profani e danze. Il programma di questo concerto è un excursus nel panorama medievale della musica tra suoni, danze e parole legate al cammino. Un viaggio musicale che ha inizio più di 800 anni fa.

L'attività è gratuita previa prenotazione. Il raduno è previsto alle 17.30 presso la chiesetta di Santa Lucia. La partenza alle ore 18.00 mentre il concerto si terrà alle ore 19.00. Il progetto "Suoni ed esperienze sulla via Francigena" è coordinato da Unpli Puglia e coinvolge le Pro loco di Corato, Ruvo di Puglia e Andria, con il patrocinio dei rispettivi comuni. Il progetto è finanziato da Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese.

Info Point Corato 0808720861

infopointcorato@gmail.com