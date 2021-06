Michele Iacovelli confermato presidente dell'Archeoclub

Come è noto da tempo l’Archeoclub d’Italia APS sta puntando al rinnovamento dell’associazione. Oltre alle elezioni per il rinnovo degli organi statutari del Consiglio Nazionale, della Direzione Nazionale, del Collegio dei Probiviri e del Comitato regionale per la Puglia, anche la Sede Locale “Padre Emilio D’Angelo” di Corato, nella giornata di ieri, 21 giugno, ha rinnovato i propri organi associativi.

Confermato all’unanimità Presidente della sede locale: Michele Iacovelli. Tesoriere: Nicola Di Gennaro. Eletti consiglieri: Antonio D'Introno, Domenico Fittipaldi, Edmondo Adduci, Giorgio De Grecis, Porzia Immacolata Volpe, Vittorio Quinto. Eletti Comitato Tecnico Scientifico: Anna De Palma; Annamaria Di Gennaro; Giovanni Lamanna; Giuseppe Mazzilli; Innocenza De Ceglia; Lucia Leuci; Pierfrancesco Rescio, archeologo; Porzia Immacolata Volpe; Riccardo Varesano; Rosa Maria Capozzi.

Il nuovo Consiglio Direttivo, resterà in carica per cinque anni e come sempre, si dichiara sin da subito disponibile ad un proficuo e utile confronto e dialogo, nell'interesse superiore della tutela del patrimonio culturale e ambientale. A tal proposito è stata aperta la nuova sede operativa in piazza Simon Bolivar, 19.

«Sono estremamente grato a tutti gli associati per avermi voluto riconfermare alla guida della sede locale di Corato – ha dichiarato il Presidente Michele Iacovelli – consapevole che da qui ai prossimi anni ci aspettano grosse sfide. Archeoclub d'Italia APS è ente morale giuridicamente riconosciuto con 50 anni di attività ed esperienza nel campo della valorizzazione, promozione e tutela dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, presente in tutto il territorio nazionale. L'esperienza e la professionalità di Archeoclub d'Italia APS, è ampiamente riconosciuta dalle tante attività che tutti i giorni i nostri volontari svolgono in collaborazione e al fianco delle istituzioni nazionali e locali, dando dimostrazione di attendibilità, fedeltà ai principi costituzionali e normativi e instaurando un proficuo confronto sui temi che interessano il nostro patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale».