Un premio che mira a promuovere la cultura del merito e dell’apprendimento. Un riconoscimento che vale come un’attestazione di incoraggiamento a impegnarsi costantemente per distinguersi sia nel mondo scolastico che in quello delle professioni. È lo spirito di “Io merito”, manifestazione organizzata dal Rotary Club di Corato e dal Comune, che ormai da sette anni celebra le eccellenze scolastiche cittadine.

La premiazione si è svolta ieri, in piazza Marconi, portando con sé l’entusiasmo consueto che da sempre caratterizza l’evento. Ben 89 gli studenti premiati che, nell'anno scolastico 2019/2020, hanno ottenuto una votazione di 100 o 100 e lode al termine del quinquennio superiore.

A fare gli onori di casa il presidente del Rotary Club Corato, Michele Rainone, e il segretario Gianfranco Tarantini, cui sono seguiti gli interventi del sindaco Corrado De Benedittis e del vicesindaco e assessore all’istruzione, Beniamino Marcone. Ospite il Rettore dell’Università di Bari, Stefano Bronzini.

«È importante ricordarci che i risultati e i traguardi conseguiti a scuola, sono il frutto del lavoro di una squadra: docenti, genitori, compagni di classe» ha affermato il sindaco De Benedittis. «La scuola della costituzione ci insegna a metterci sempre in discussione, lo studio e l’impegno costante devono consentire a tutti di arrivare alla meta. La formazione e l’apprendimento scolastico sono una palestra per la crescita collettiva, condivisa e sociale, affinchè si impari a rafforzare diritti di ogni uomo e donna e nessuno rimanga indietro».

«La scuola deve insegnarci a non preoccuparci né degli errori, né del futuro. Non esiste una strada sbagliata, ma esiste una strada che non rispecchia le nostre ambizioni e non dobbiamo avere paura di cambiarla per ricominciare» ha aggiunto il Rettore Bronzini. «Fate in modo che le vostre scelte universitarie vi indichino chi volete essere, cosa volete fare, reinventatevi, create il nuovo. Sentitevi sempre liberi dalle convenzioni. Tante volte la parola crisi ci ha spaventato nel corso della storia, ma etimologicamente crisi rimanda alla parola scelta, per questo non abbiate paura di scegliere il vostro futuro. E se non siete felici nella strada che avete intrapreso, ripensateci e scegliete altro, perché quella è la normalità della vita. Se la vostra ambizione è quella di scappare dal vostro paese fatelo, perché solo da lontano potete creare nuove possibilità di realizzazione personale. Dobbiamo abituarci all’idea di un paese senza confini e con ampi orizzonti».

Questi gli studenti che hanno ricevuto l’ambito riconoscimento

Liceo Classico Oriani



100/100

Balducci Valeria, Barbone Carlotta Miriam, Biancolillo Elena, Campione Marta, Capogna Marta, Caterina Pasquale, Centonze Annamaria, Colucci Chiara, Donnarumma Adele, Frualdo Francesca, Livrieri Giulia, Martinelli Sara, Mastromauro Giorgia, Mazzilli Graziana, Mezzina Angelamaria, Musci Elisabetta Paola, Petrone Rita Emanuela, Procacci Francesco, Scaringella Micaela, Tarricone Danilo

100 con lode

Altieri Alessia Carola, Basileo Cataldo, De Leonardis Tommaso Michele, Pastore Ester, Procacci Francesca, Perrone Martina, Petrone Annarita, Strippoli Francesca

Ipsc Tandoi



100/100

Balducci Luigi, Cannillo Vincenzo, Caterina Vanessa, Di Bari Alfonso, Lastella Lucia, Maldera Francesco, Paolantonio Francesco, Roselli Morena, Roselli Vincenza, Varesano Vito

100 con lode

Capogna Felisia, Lobascio Adriana

Itet Tannoia Corato

100 con lode

Adamo Antonio, Balducci Aldo, De Leonardis Daniele, Mecja Gabriele, Schittulli Giulia, Strippoli Paolo, Ungaro Stefano

Liceo Artistico Federico II

100/100

Loiodice Graziana, Piccarreta Flavio, Saragaglia Massimo, Zaza Luciana

Liceo Scientifico Tedone Ruvo di Puglia

100/100

Arbore Giuseppe, Campanale Serena, Diaferia Francesco, Ferrara Anna Andrea, Inchingolo Teresa, Leo Fabrizio, Loprieno Francesca, Maino Silvia Maria, Maldera Martina, Marcone Giuseppe, Nesta Cataldo, Piombino Gaia, Roselli Claudia, Zucaro Maria Ida

100 con lode

Bulzis Giuseppe Pio, Carnicella Ornella, Colella Alda Martina, Diaferia Francesco, Livrieri Gabriele, Lotito Francesco Pio, Maggiulli Claudia, Strippoli Felice, Tandoi Martina, Varesano Antonio, Zaza Marco Cataldo

Industriale Jannuzzi Andria

100/100

Battafarano Giovanni Pio, Di Bisceglie Vincenzo

IIS Lotti-Umberto I Andria

100/100

Ferrante Marco Gennaro, Ferrara Sabino, Grosso Gabriele

Istituto Alberghiero Molfetta

100/100

Vilella Dorotea

Liceo Sylos-Fiore Terlizzi

100/100

Siracusano Angelica

Liceo Casardi Barletta

100 con lode

Cialdella Angela

Istituto Tecnico Euclide-Caracciolo Bari

100 con lode

Tempesta Vincenzo