I volti dei partigiani su via Duomo: il 6 giugno si inaugura la mostra diffusa dell'Anpi

Verrà inaugurata domenica alle 10 la mostra diffusa “Adotta un partigiano coratino”, evento che chiude anche il ciclo di iniziative del Festival della Liberazione promosso dalla sezione Anpi “Maria Diaferia” di Corato, patrocinato dall’amministrazione comunale.

La mostra, organizzata in occasione del 77° anniversario della fondazione dell’Anpi con la collaborazione delle associazioni Corato Open Space, Presidio del Libro, Harambè, Cicres e Casa della Poetessa, prevede l’esposizione di 15 pannelli in pvc raffiguranti gigantografie dei volti di partigiani coratini che hanno partecipato alla guerra di liberazione dal nazifascismo, sacrificando in molti casi la propria vita. I pannelli, che riporteranno QR code collegati a date e aspetti della vita di ogni partigiano, verranno esposti lungo via Duomo per dieci giorni.

All’inaugurazione saranno presenti, oltre a Giovanni Capurso e Daniela Maggiulli, presidente e vice presidente della sezione locale, il sindaco Corrado De Benedittis, l’assessore alle politiche culturali Beniamino Marcone, la senatrice Angela Anna Bruna Piarulli e la presidente del Presidio del Libro Serena Petrone, mentre il commento di alcuni profili di partigiani coratini e, in particolare di Maria Diaferia, sarà lasciato al giovane storico locale Vincenzo Catalano. Durante l’inaugurazione, a cura delle associazioni Presidio del Libro e Casa della Poetessa, verranno letti brani di lettere di partigiani e verrà illustrata la mostra. Inoltre verrà allestito un banchetto promozionale della mostra e verrà offerta una “bicchierata”, un tradizionale brindisi per ricordare il 77° anniversario dell’Associazione.

«Ringrazio tutti coloro che in questi primi mesi di vita della sezione hanno contribuito alla riuscita di tutte le iniziative culturali per la promozione dei valori dell’antifascismo nella nostra comunità» commenta il presidente Capurso a nome del comitato direttivo. «La memoria del sacrifico dei nostri padri e dei nostri nonni contro il nazifascismo deve diventare un ponte per le generazioni future».

«L’obiettivo principale dell’azione è offrire alla città i nomi e i volti dei nostri eroi dimenticati, di creare una relazione emotiva con la comunità, e di ricucire relazioni perdute, provando contemporaneamente a rintracciare gli eredi di queste storie dimenticate, ovunque si trovino oggi» aggiunge la vicepresidente vicaria, Daniela Maggiulli, sottolineando l’entusiasmo e lo sforzo che ha caratterizzato queste prime iniziative nonostante l’inevitabile distanziamento sociale.