Nel chiostro di San Domenico il Collegium Musicum celebra Beethoven e Mercadante

Il chiostro della chiesa di San Domenico ospiterà la prima assoluta della 26esima stagione musicale del Collegium Musicum, diretto da barese Rino Marrone e in collaborazione con l'Accademia pugliese delle Scienze. L'appuntamento è per il 31 maggio alle 19 per l'anteprima e per il 1° giugno, sempre alle 19, all'interno del chiostro.

Il Collegium Musicum celebrerà due anniversari che si sono tenuti nel 2020 ma che, a causa della pandemia, non sono stati potuti essere festeggiati. Il 250° anno dalla nascita del celebre compositore tedesco Ludwig Van Beethoven e il 150° anno dalla morte di Saverio Mercadante, compositore altamurano.

Del primo sarà eseguito il Settimino per fiati ed archi in mi bemolle maggiore, op. 20 mentre del secondo il Decimino I.