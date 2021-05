Lo Young Day e la Notte nazionale dei licei classici animano l'Oriani-Tandoi

Due giornate intense per l'istituto superiore Oriani-Tandoi. Venerdì 28 e sabato 29 maggio si svolgeranno infatti la 24esima edizione dello Young Day e la settima edizione della Notte nazionale dei licei classici.

Lo Young Day, consolidata manifestazione di fine anno scolastico in cui gli studenti propongono varie performance artistiche da loro realizzate, inizierà domani alle 9 e proseguirà sabato alla stessa ora. Trenta le esibizioni che si alterneranno sul palco che i ragazzi potranno seguire in diretta streaming.

Domani pomeriggio alle 16, invece, prenderanno il via le attività della Notte nazionale dei licei classici. Questo il programma:

Ore 16.00: Video in contemporanea nazionale, con i licei partecipanti all'evento

Ore 16,20: Saluti della Dirigente Scolastica, prof.ssa Angela Adduci

Ore 16.30: Presentazione del tema scelto dall'istituto "Memoria/ricordo: ridiamo vita al passato"

Ore 16,35: "Rimembranze omeriche" (Video a cura della classe I A)

Ore 17.00: "Echi di memora" (a cura della classe II A)

Ore 17.30 "Storia di due guerrieri"(video a cura della classe IV B)

Ore 18.00: "Ricordare, Voce del verbo AMARE"( a cura della classe II B)

Ore 18.30: "11 ricordo e l'oblio"(video a cura della classe V B)

Ore 18.45 "Te lo ricordi il 2020?" (a cura della classe V C)

Ore 19.00: "La memoria come tempo lirico e suggestioni del mito"(video a cura della classe I B)

Ore 19.15: "Ricordare anche ciò che fa male" (a cura della classe I C)

Ore 19,35: La memoria, chiave di volta dell' eternità" (video a cura della classe II C)

Ore 19.50: Lettura, in contemporanea nazionale del Brano conclusivo "Ero e Leandro" di Museo

Ore 20.00 ...un pensiero per i maturandi!

Ore 20.30 Saluti finali