​Ute "Edith Stein", ultima diretta con le ville rinascimentali del Veneto

L'Università della terza età "Edith Stein" conclude il viaggio virtuale tra le "Ville e Giardini del Rinascimento" con una terza e ultima diretta dedicata alle ville rinascimentali di Venezia e del territorio Veneto in generale. A guidare l'incontro sarà ancora una volta il prof. Vincenzo De Mitri, già preside del liceo artistico e amico della Ute, accompagnato dalla prof.ssa Malcangi.

L'appuntamento è per venerdì 28 maggio alle 19 sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell'Ute.

«Contestualmente a questo trittico di incontri culturali aperti alla città - spiegano dalla Ute - si stanno concludendo le ultime settimane di lezioni on line con i nostri corsisti e speriamo, per quel che sarà possibile in base ai protocolli sanitari, di poter concludere l'Anno Accademico con un momento semplice in presenza, all'aperto».