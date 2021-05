In memoria di Nicolas Vangi. Una mostra ricorda l'artista nel giorno del suo 60esimo compleanno

Poco più di un mese fa ci ha lasciati Nicolas Vangi, artista italo-venezuelano mancato il 12 aprile scorso a 59 anni. Domani, in occasione del suo 60esimo compleanno, in sua memoria verrà inaugurata una retrospettiva delle sue opere.

La mostra, dal titolo "Le sinapsi dell'anima", verrà svelata alle 18.30 nella chiesa del Sacro Cuore, in via Don Minzoni, con la celebrazione di una santa messa in suo ricordo.

Nicolas - scrivevamo dando la notizia della sua dipartita - era un cittadino del mondo. La sua passione risale fino agli anni della tenera età, quando dipingeva persino le pareti di casa per la disperazione della madre. In Venezuela, dov'era nato, ha lavorato come grafico per una grande agenzia pubblicitaria che annoverava tra i suoi clienti ben quattro emittenti tv e venti radio. Dopo l’arrivo di Chávez, ha deciso di lasciare lo Stato caraibico e di trasferirsi negli States, precisamente a Manhattan, per lavorare al fianco di architetti e disegnatori di moda. Ha resettato la sua vita, studiato l’inglese e lavorato persino da cameriere. Poi ha vissuto in Florida, a Miami beach, ma è sempre tornato a Corato, casa dei suoi genitori.

L’intuizione, la creazione spontanea, la lontananza dalle convenzioni e un’elevata carica spirituale erano i capisaldi della sua arte. Qualità che l’hanno reso un artista conosciuto in tutto il mondo, con mostre in Cina, Francia, Italia e Svizzera. La lezione più grande filtrata dal suo lavoro è stata trasformare una malattia in virtù. L’epilessia, che lo ha molestato per anni, è stata anche una delle sue prime fonti di ispirazione. Un messaggio di speranza e nutrimento dell’anima, dunque, non di sofferenza.