Il 23 maggio aprono le dimore storiche pugliesi: in città spalanca le porte Palazzo Gioia

Domenica 23 maggio torna la giornata nazionale dell’associazione dimore storiche italiane. La sezione Puglia, presieduta da Piero Consiglio, apre numerosi castelli, palazzi, ville, masserie, parchi e giardini per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale.

Corato partecipa all’iniziativa con l’apertura dell’atrio monumentale di Palazzo Gioia, il più imponente dei palazzi coratini. L'Adsi si avvarrà della collaborazione dell’Archeoclub di Corato, “P. Emilio D’Angelo”, come già avvenuto in occasione dell’evento “Aspettando Cortili aperti” del 2019, durante il quale furono aperti al pubblico numerosi cortili cittadini con grande affluenza di pubblico.

Sarà possibile visitare l’atrio monumentale in stile eclettico progettato dall’architetto Mastrapasqua all’inizio dell’800, sul quale si affacciano gli ambienti di rappresentanza, tra cui il grandioso “salone delle feste” con doppio affaccio su piazza Sedile e sul colonnato monumentale dell’atrio. Gli straordinari soffitti di tali ambienti verranno illustrati in una serie di pannelli espositivi collocati nell’atrio in corrispondenza di ogni ambiente. Prezioso il contributo dello studioso di storia coratina Pasquale Tandoi che illustrerà le vicende più importanti del castello di Corato sui cui resti si erge il Palazzo Gioia nella sua conformazione attuale.

La visita è gratuita, ma è necessario prenotare cliccando qui. Obbligatorie ovviamente le mascherine e il rispetto delle altre misure sanitarie in vigore. Gli orari di visita dell’atrio di palazzo Gioia, con ingresso da piazza Sedile 25 saranno i seguenti: ore 10-13 e ore 14.30-19.30. Il numero massimo di visitatori sarà di 20 persone con ingresso ogni mezz’ora.

Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale Adsi rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che - prima della pandemia - riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno. Per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi luoghi incantevoli, si sono delocalizzate molte aperture dalle città verso centri minori.

Novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in una mostra presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre, in concomitanza con la mostra dei vincitori del World Press Photo 2021.

Di seguito l’elenco completo delle aperture previste:

Provincia di Bari

Castel Marchione, Conversano

Palazzo Gioia (atrio monumentale) , Corato

Masseria Spina, Monopoli

Palazzo Antonelli e Torre Normanna, Rutigliano

Palazzo Settanni, Rutigliano

Palazzo Pomarici Santomasi,Gravina

Provincia di BAT

Coffee House Giardino La Notte, Bisceglie

Giardino Palazzo Farucci, Bisceglie

Giardino Veneziani Santonio, Bisceglie

Provincia di Brindisi

Palazzo Carissimo, Francavilla Fontana

Castello Dentice di Frasso, San Vito dei Normanni

Provincia di Lecce

Palazzo Ducale di Alessano, Alessano

Castello di Depressa, Depressa

Palazzo Bernardini d’Arnesano, Lecce

Palazzo Carrelli Palombi, Lecce

Palazzo Lecciso, Lecce

Palazzo Maresgallo, Lecce

Palazzo Tamborino Cezzi, Lecce

Palazzo Arditi di Catelvetere, Presicce

Palazzo Granafei, Sternatia

Provincia di Taranto

Palazzo Imperiali Filotico, Manduria