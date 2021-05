Premio "Don Tonino Bello": vince "Incolpevoli mondi" di Assunta Spedicato

Si è svolta venerdì la cerimonia di premiazione della prima edizione del premio letterario "Don Tonino Bello", nell'ambito del 16esimo Festival della Comunicazione a cura della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi e Rieti

Il premio si articolava in due sezioni: "Poesia metafisico-civile" e "Giornalismo di prossimità": 114 sono stati i partecipanti (provenienti da da Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto-Adige, Veneto), 76 i poeti che hanno presentato un totale di 195 componimenti (ne erano richiesti massimo tre pro capite) e 38 i giornalisti che hanno partecipato con un articolo a testa.

Tre i premi previsti per ciascuna sezione, una modica cifra in denaro per sostenere l’attività pubblicistica: 500 euro al primo posto, 300 euro al secondo, 200 euro al terzo, oltre a menzioni speciali. A tutti sarà inviato un attestato di partecipazione. Dal lavoro delle commissioni che hanno valutato, a distanza e in anonimato i componimenti, sono risultati vincitori:

Sezione Poesia metafisica

Premiati

Incolpevoli mondi di Assunta Spedicato (Corato, Ba, Puglia)

Parole di silenzi di Tina De Santis (Bitonto, Ba, Puglia)

ex aequo: Cieli di Tenerezza di Angela Aniello (Bitonto, Ba, Puglia); Altre parole ci vorranno di Onofrio Arpino (Santeramo in colle, Ba, Puglia) ex aequo

Menzioni speciali

Nên dənèəvə (Non avevo) – Mimmo Amato (Molfetta, Ba, Puglia)

Il sogno di Kamil - Silvia Rizzello (Bari, Puglia)

Le vie del cielo - Gloria Venturini (Lendinara, Ro, Veneto)

Sezione giornalismo di prossimità

Premiati

Per un’accoglienza senza barriere di Paola Russo, di San Giovanni Rotondo (Fg, Puglia), pubblicata sulla testata Voce di Padre Pio

Nei campi per cinque euro all’ora. Non ci danno neanche le mascherine di Valeria D’Autilia, di Taranto, Puglia, pubblicato su La Stampa

Addio malga (per sempre) di Diego Andreatta, di Trento, pubblicato sul settimanale diocesano Vita Trentina

Menzioni speciali

Sara, in quarantena da 6 anni domina la malattia con i libri - Anna Langone per La Gazzetta del Mezzogiorno (Foggia, Puglia)

Braccianti assembrati e abbandonati. Il degrado a Boncuri - Stefano Martella per Nuovo Quotidiano di Puglia (Lecce, Puglia)

Gli ultimi disperati delle campagne - Luca Pernice per Famiglia Cristiana (Foggia, Puglia)

Infermieri in prima linea - Non chiamateci eroi - Paolo Michele Pinto per La Gazzetta del Mezzogiorno (Ruvo di Puglia, Ba, Puglia).