Il “Festival nelle scuole” si conclude a Corato: proiezioni in tutti gli istituti della città

Dopo il successo riscosso in alcuni dei più importanti licei ed istituti superiori del territorio regionale e non solo, il “Festival nelle scuole” conclude il suo itinerario a Corato incontrando tutti gli istituti di ogni ordine e grado della città che, grazie al sostegno dell’amministrazione comunale, potranno beneficiare gratuitamente degli eventi.

«Abbiamo voluto offrire gratuitamente questa opportunità ai nostri studenti, come gesto di grande attenzione e prossimità verso un mondo, quello della scuola, che è oggi attraversato da una necessità di adattamento al contingente senza precedenti» afferma Beniamino Marcone, vice sindaco e assessore alle Politiche educative e culturali. «Abbiamo accolto senza tentennamenti questa opportunità perché il cinema, arte dell’immagine, ma che racconta il mondo, possa arrivare sui "banchi", seppur virtuali, di scuola, con la possibilità ulteriore di 'incontrare' attori e registi e dialogare con loro. Una preziosa opportunità per continuare a sostenere uno sguardo sul mondo e sulla vita in un periodo così complicato, nell'ottica di una ripartenza positiva».

Il fitto calendario di appuntamenti, che si terranno tra fine aprile e nel corso di tutto il mese di maggio, prevede una rassegna di film selezionati dal Festival del Cinema Europeo con l'intento di valorizzare la funzione formativa del cinema, rendendo partecipi gli studenti al termine delle proiezioni a dibattiti in streaming con ospiti d’eccezione al fine di alimentare lo scambio di idee su temi di studio o urgenti problematiche attuali, consentendo così una partecipazione coinvolgente e dinamica dei ragazzi di tutte le età.

Le proiezioni dei film si svolgeranno sulla piattaforma del Festival del Cinema Europeo ondemand.festivaldelcinemaeuropeo.com e saranno seguite da incontri in diretta streaming con ospiti d’eccezione.

Il “Festival nelle Scuole”, evento di formazione e promozione culturale promosso dal Festival del Cinema Europeo, è realizzato dall’Associazione Culturale Art Promotion con il sostegno del MIC-Direzione Generale Cinema e audiovisivo e dell’Assessorato alle Politiche Educative e Culturali del Comune di Corato.

L’anteprima del “Festival nelle Scuole” si è svolta sabato 27 marzo con gli studenti dell’IISS “Oriani-Tandoi” di Corato con la visione del film !Quaslcosa nell'aria" di Olivier Assayas introdotto da Alberto La Monica, seguito dal dibattito sul tema del Sessantotto con l’intervento di Nichi Vendola.

I prossimi appuntamenti in programma:

lunedì 26 aprile

con gli studenti dell’IC "Battisti - Giovanni XXIII" di Corato

SASHA E IL POLO NORD di Rémi Chayé

segue incontro con Massimo Causo, critico cinematografico

mercoledì 28 aprile

con gli studenti dell’IC "Cifarelli - Santarella" di Corato

SASHA E IL POLO NORD di Rémi Chayé

segue incontro con Massimo Causo, critico cinematografico

venerdì 30 aprile

con gli studenti dell’IC "Imbriani - Piccarreta" di Corato

GLASSBOY di Samuele Rossi

segue incontro con Samuele Rossi e l’attore protagonista Andrea Arru

lunedì 3 maggio

con gli studenti dell’IC "Imbriani - Piccarreta" di Corato

ERNEST & CELESTINE di Stéphane Aubier, Vincent Patar, Benjamin Renner

segue incontro con Davide Di Giorgio, critico cinematografico

martedì 4 maggio

con gli studenti dell’ITET "Padre A. M. Tannoia" di Corato

LA NAVE DOLCE di Daniele Vicari

segue incontro con Daniele Vicari e Antonella Gaeta, co-sceneggiatrice

mercoledì 5 maggio

con gli studenti dell’IC "Imbriani - Piccarreta" di Corato

SASHA E IL POLO NORD di Rémi Chayé

segue incontro con Massimo Causo, critico cinematografico

giovedì 6 maggio

con gli studenti dell’IC "Tattoli - De Gasperi" di Corato

GLASSBOY di Samuele Rossi

segue incontro con l’attore Massimo De Lorenzo

venerdì 7 maggio

con gli studenti dell’IC "Battisti - Giovanni XXIII" di Corato

CRESCENDO di Dror Zahavi

segue incontro con Dror Zahavi

sabato 8 maggio

con gli studenti dell’IC "Cifarelli - Santarella" di Corato

GLASSBOY di Samuele Rossi

segue incontro con Samuele Rossi e l’attrice Rosa Barbolini

sabato 8 maggio

con gli studenti dell’IISS "Oriani - Tandoi" di Corato

ALDA MERINI UNA DONNA SUL PALCOSCENICO di Cosimo Damiano Damato

segue incontro con Cosimo Damiano Damato

martedì 11 maggio

con gli studenti dell’IC "Battisti - Giovanni XXIII" di Corato

GLASSBOY di Samuele Rossi

segue incontro con Samuele Rossi e l’attore Stefano Trapuzzano

mercoledì 12 maggio

con gli studenti dell’IC "Battisti - Giovanni XXIII" di Corato

ERNEST & CELESTINE di Stéphane Aubier, Vincent Patar, Benjamin Renner

segue incontro con Davide Di Giorgio, critico cinematografico

venerdì 14 maggio

con gli studenti dell’IC "Tattoli - De Gasperi" di Corato

SASHA E IL POLO NORD di Rémi Chayé

segue incontro con Massimo Causo, critico cinematografico

giovedì 20 maggio

con gli studenti del Circolo Didattico "Nicola Fornelli" di Corato

ERNEST & CELESTINE di Stéphane Aubier, Vincent Patar, Benjamin Renner

segue incontro con Davide Di Giorgio, critico cinematografico

venerdì 21 maggio

con gli studenti del Circolo Didattico "Nicola Fornelli" di Corato

ERNEST & CELESTINE di Stéphane Aubier, Vincent Patar, Benjamin Renner

segue incontro con Davide Di Giorgio, critico cinematografico

lunedì 24 maggio

con gli studenti del Circolo Didattico "Nicola Fornelli" di Corato

GLASSBOY di Samuele Rossi

segue incontro con Samuele Rossi e l’attore Gabriel Mannozzi De Cristofaro.