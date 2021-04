Webinar Archeoclub sulle prestazioni energetiche nel recupero del patrimonio architettonico storico

La cultura della conservazione e della riqualificazione energetica del costruito storico sono tematiche strettamente interconnesse tra loro, in quanto entrambe agiscono su un’importante “risorsa non rinnovabile”, il patrimonio architettonico, da valorizzare e riqualificare con interventi compatibili con il suo valore storico e culturale. Nell’ambito della conservazione del patrimonio storico, pertanto, risulta fondamentale coniugare ecologia, benessere abitativo e risparmio energetico con i caratteri degli edifici storici, anche ricorrendo a materiali e sistemi che siano il più possibile collegati con il contesto storico-artistico locale, rispettando e valorizzando in tal modo la storia e i caratteri materici e formali degli edifici stessi. Un manufatto architettonico detiene e conserva tutti i dati relativi alla civiltà dell’uomo a partire dal momento della sua costruzione, e bisogna pertanto evitare di intervenire su di esso con logiche estranee a quelle che ne hanno stratificato la materia nel tempo, perché questo vorrebbe dire sottrarre un edificio al suo passato.

Il webinar, a cura della Sede “Padre Emilio D’Angelo” di Corato, che si svilupperà su piattaforma Zoom venerdì 23 aprile dalle 18 alle 20 (iscrivendosi al seguente link https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcsd-CrpjoqHt0KOkLGMAOron1dwCJcG0zQ) si inserisce in un ciclo di incontri organizzati dalla sede nazionale dell’Archeoclub d’Italia, ed intende affrontare tali tematiche anche attraverso l’analisi di casi di studio significativi in cui le prestazioni energetiche sono state migliorate nel massimo rispetto del manufatto storico, seguendo quel filo di continuità con la nostra storia da cui non è possibile prescindere e dalla cui conoscenza è possibile trarre l’itinerario corretto per la tutela, la gestione e la valorizzazione del patrimonio storico architettonico.

Introducono: Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale di Archeoclub d’Italia Aps; Michele Iacovelli, Presidente Sede Locale Archeoclub di Corato.

Modera: Anna De Palma, Architetto - Specialista in Beni Architettonici e del Paesaggio

Relatori:

Keoma Ambrogio, Architetto, Docente di Fondamenti di Restauro architettonico - Università di Ferrara - “Energia e restauro. Per un approccio consapevole”;

Marta Gnone, Architetto, Funzionario presso il Segretariato Regionale del MiC per Liguria - “Conservazione di infissi storici e risparmio energetico”;

Alessandra Pili, Architetto, Esperta in conservazione preventiva e programmata per il patrimonio culturale - “Microclima e conservazione, il ruolo dell'utente nella gestione degli edifici storici”;

Daniela Petrone, Architetto, Vice Presidente A.N.I.T. “Associazione Nazionale Isolamento Termico e acustico” - “I requisiti energetici per gli edifici storici”.