«Un inno alla libertà»: ecco "Libera", il nuovo singolo di Antonio Molinini

Uscirà giovedì 22 aprile, su tutti i distributori digitali, il nuovo singolo di Antonio Molinini.

«Il concept "Libera" nasce dopo un lungo periodo di assenza di idee» racconta Antonio. «Per un musicista è molto brutto dover affrontare la paura del foglio bianco, l'horror vacui della totale assenza di ispirazione. Il lungo lockdown e tutti i disagi psicologici che stiamo affrontando sono stati come un anestetico per il sottoscritto. Ma da un paio di mesi a questa parte, esattamente da febbraio 2021, qualcosa ha cominciato a muoversi. "Libera" è, infatti, un titolo emblematico in questo particolare periodo. In quanti di noi stanno sognando di riappropriarci della nostra vita, delle nostre abitudini e della nostra libertà? E quante volte un argomento di grande attualità quale quello della Libertà delle donne ci fa riflettere sul maschilismo ancora dilagante in certi ambienti?

È, dunque, questo un inno alle donne libere, che si riappropriano della propria vita, ma allargando l'occhio di bue sull'intera popolazione, è un brano che potrebbe appartenere a ciascuno di noi, uomo o donna che sia, è un brano estivo, ballabile, che ci fa pensare al sole, al mare, ai viaggi, alle corse su una spiaggia in una giornata serena dove non ci sono più catene, dove non siamo più obbligati a restare chiusi in casa abbandonando ogni nostro sogno nell'immobilismo psichico e progettuale. In questo brano, che strizza molto l'occhio alla musica anni '90, ho voluto fortemente evocare delle reminiscenze funky-dance, che sono un po' distanti dal mio modo di scrivere, per chi mi conosce solo come compositore sinfonico; ma avevo voglia di trasformarmi, di mettere un costume diverso e di sfornare qualcosa di inequivocabilmente divertente, che chiunque potesse ballare in un villaggio turistico, piuttosto che in doccia, piuttosto che in un locale la sera.

È un po' come se anche io mi fossi preso una libertà di evasione» prosegue il musicista coratino. «Libera è la storia di una donna, ispirato ad una storia vera, che finalmente riscopre sè stessa dopo una lunga storia d'amore soffocante, e ricomincia a volare leggera e a ridere come mai aveva fatto prima. In questo brano mi avvalgo della prestigiosa collaborazione di Samantha Diletta Spinazzola, voce giovane e promettente che ho scoperto sei anni fa e che ho spesso coinvolto nei miei progetti musicali, Andrea De Santis alla batteria, Enrico Palmieri al basso, Luca Giannotti alle chitarre, Tony Santoruvo alla tromba, e il giovanissimo Vittorio Genualdo alle percussioni, un mio personalissimo capriccio, una scommessa che chiamerei investimento a lungo termine.

Un ragazzino di quindici anni che ho scoperto e che mi piacerebbe lanciare per il suo grandissimo talento a dispetto della sua giovane età. È come se lo avessi adottato e mi piacerebbe fargli iniziare una grande carriera. I numeri li ha tutti, credo che fra qualche anno sentiremo molto parlare di lui. Il missaggio è il master sono a cura di Dino Mignogna, mio collega durante i corsi di composizione jazz. È possibile scaricare il brano su tutti gli Store principali quali Apple Music, iTunes, Google Play, Amazon, o ascoltarlo in free streaming su Deezer e Spotify.

L'auspicio - conclude Molinini - è quello di raggiungere presto 100mila ascolti per poter concedere a Samantha, altro mio pallino da molti anni, l'opportunità di arrivare a calcare il palcoscenico di Sanremo entro un paio d'anni con un ambizioso progetto di cui sono autore».