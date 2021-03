Il Dantedì di Archeoclub: il 25 marzo webinar “Nel mezzo del cammin...”

È Dantedì anche a Corato. In occasione della giornata nazionale istituita dal Governo in omaggio al Sommo Poeta, riconosciuta dagli studiosi come inizio del viaggio di Dante nell’aldilà della Divina Commedia, l’associazione Archeoclub d’Italia "Padre Emilio D’Angelo", sede di Corato, in collaborazione con il liceo artistico Federico II Stupor Mundi, l’istituto comprensivo Tattoli-De Gasperi e la parrocchia Santa Maria Greca, celebra, giovedì 25 marzo, il Dantedì 2021 con un webinar gratuito. L’incontro si svilupperà dalle 18 alle 20 sulla piattaforma Zoom a cui è possibile prenotarsi accedendo a questo link.

Seppure in maniera alternativa rispetto a quanto già pianificato nel 2020, le attività, riviste e riadattate più volte in itinere a causa dei ripetuti stop & go imposti dalla pandemia, non deluderanno le attese e i desideri di chi, a distanza di secoli, ancora riconosce la grandezza del padre della lingua italiana.

Il programma prevede i saluti iniziali di Michele Iacovelli, presidente Archeoclub d’Italia Padre Emilio D’Angelo - sede di Corato e la conduzione della giornalista Marina Labartino. Offriranno il loro peculiare contributo il liceo artistico Federico II Stupor Mundi con due originali installazioni artistiche presentate dal dirigente Savino Gallo e descritte dalla docente Porzia Volpe, nonchè l’istituto comprensivo Tattoli-De Gasperi, unica scuola coratina ad indirizzo musicale, con il coro degli alunni che intonerà il “Carmina Burana” e altri studenti che declameranno alcune terzine tratte da Inferno, Paradiso e Purgatorio, introdotti dalla dirigente Maria Rosaria De Simone.

La parrocchia Santa Maria Greca, nella cui chiesa riposano le spoglie mortali di Luisa Piccarreta, mistica semi illetterata, deceduta in odore di santità e per la quale è in corso la causa di beatificazione, ha scoperto tra i suoi diari alcune pagine che fanno sorprendentemente riferimento a Dante. Il commento della mostra, allestita nel Santuario della Chiesa, è a cura del parroco don Sergio Pellegrini. Affascinanti gli interventi dei relatori: Rosa Maria Capozzi (CNR Bari) dialogherà con Gianluca Zappa, autore del testo “La pietra e la Cattedrale” edito da Edizioni di Pagina, e il poeta Franco Leone ci accompagnerà nel “Viaggio nelle città dipinte nella Divina Commedia”. Dulcis in fundo, tra poesia e teatro, la musicale voce dell’attore Franco Minervini delizierà il pubblico con la quintessenza dei divini versi. Un inno alla cultura italiana, una bellissima occasione per arricchirsi e sentirsi più vicini nel nome dell’immortale pensiero di Dante.