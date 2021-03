Dantedì, il Rotary lo celebra con un incontro on line insieme al prof. Meattini

Il 2021 è in Italia e nel mondo, l'anno delle celebrazioni dantesche in quanto ricorre il settimo centenario della morte del poeta. Su proposta dell'Accademia della Crusca, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha istituito il Dantedì, una giornata dedicata alla memoria del poeta che ricorre il 25 marzo di ogni anno. Per tale occasione il Raggruppamento Zona 6 che comprende i Rotary Club di Bisceglie, Bitonto Terre dell'Olio, Corato e Molfetta ha organizzato un incontro per giovedì 25 marzo alle 20,30 sulla piattaforma Zoom con il prof. Valerio Meattini, ordinario di Filosofia Teoretica e di Filosofia della Mente presso l'Università degli Studi di Bari, sul tema "Il prisma di Dante: il congedo, il viaggio, la libertà". L'incontro, cui hanno aderito anche i Rotary Club di Rovereto Vallagarina del Distretto 2060, il Rotary Club di Matera e i Club Rotaract di Bisceglie, Matera e Molfetta, sottolinea il costante impegno del Rotary e l’alto significato culturale dell'evento.

Il prof. Meattini è nato a Scansano (Gr) e si è laureato in Filosofia e Storia a Pisa. Ha poi studiato a Napoli, Torino e Heidelberg. Insegna all’Università degli studi di Bari “Filosofia teoretica” e “Filosofia della mente”. La sua ricerca teoretica si è rivolta inizialmente ai temi dell’idealismo e del realismo come versioni del mondo a raffronto per sviluppare un “discorso di procedure di verità”. Ha anche indagato alcune modalità dello scetticismo e ne ha proposto una versione in cui resta centrale una concezione della verità come ‘misura’ della stessa proposta scettica. Ha proposto una teoria sulla genesi del valore e della scelta morale, centrandola sull’irreversibilità delle nostre azioni, e una nuova interpretazione dell’opposizione, ormai classica, tra questioni di fatto e questioni di valore.

Nella sua ricerca storica ha portato contributi all’interpretazione di Platone, Piero Martinetti e Giuseppe Rensi, Benedetto Croce, Berkeley, Cartesio, Spinoza, Lessing e Kant nonché Dante e Leopardi. Tra i numerosi testi ha pubblicato “Il cammino di libertà in Dante” e L’Altro di Dante, in lo straniero, lo sconosciuto. I diversi volti dell’alterità - Edizioni Aicurzio. Il congedo è per Dante un atto continuamente ripetuto. Forzato quello dalla sua Firenze, per essere tra i proscritti del 10 marzo 1302. Altri congedi sono il risultato del comporsi della sua personalità di uomo e di poeta e della sempre più intensa coscienza del proprio destino di profeta. Tra questi ci sono i congedi da una cantica ad un'altra della Divina Commedia che fanno salire Dante da stella a stella. Vivere, dunque, è viaggiare (quante suole di cuoio ha consumato Dante per l’Italia?…), è pellegrinaggio, è sviluppo di sé per «fiorire come rosa» e spandere l’aroma del proprio essersi fatto. Il fine è la libertà dagli stadi precedenti del nostro sviluppo spirituale per raggiungere l’altro di noi che nello sguardo liberatore di Beatrice si contempla.