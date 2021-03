"Il Pendìo", nel 2021 anche una versione speciale per i più giovani

In attesa di svelare le grandi novità del bando della 53esima edizione de "il Pendìo", la Pro loco Quadratum lancia una versione speciale dedicata ai giovanissimi talenti artistici del territorio.

«È un nuovo segnale di speranza ed energia a livello culturale che vogliamo esprimere in particolare verso gli adolescenti in un momento complesso e di restrizioni sociali per l'emergenza sanitaria in corso» spiegano dall'associazione cittadina. «Abbiamo infatti pensato a questa prima edizione della versione "junior" della celebre mostra artistica a concorso come una bella sfida tra classi delle scuole di secondo grado inferiore delle città di Corato, Andria e Minervino Murge, Comuni dove ha insegnato la nostra cara socia Giuseppina Leone, a cui dedichiamo con affetto questa nuova esperienza.

Il bando di concorso

Requisiti per la partecipazione. Possono partecipare al concorso tutte le classi di I, II, III anno di scuole di secondo grado Inferiore delle città di Corato, Andria e Minervino Murge.

Le opere. Il concorso prevede “Grafica e Illustrazione” come unica sezione. Le opere dovranno sviluppare come tema “La vita è colore!” È ammessa qualunque tecnica per le sezioni suddette. Le opere possono essere rappresentate sia a colori che in bianco e nero o monocromatiche e non devono presentare sul fronte nessuna sigla o firma identificativa dell’autore, pena l’esclusione. Ogni opera dovrà essere accompagnata da una scheda tecnica che ne indichi la tecnica di realizzazione, i materiali utilizzati e la descrizione. A tergo di ciascuna opera dovrà essere apposto un cartellino indicante chiaramente la classe scolastica e per il giovane artista il nome, il cognome, la data di nascita, il domicilio, il numero telefonico e l’indirizzo e-mail dell’artista, il titolo del dipinto. Le opere che non rispettano i requisiti sopra elencati, saranno escluse dal concorso.

Selezione. La giuria sarà composta da esperti e critici che procederanno a loro insindacabile giudizio, alla individuazione e selezione delle opere che avranno l’opportunità di essere esposte all’interno della 53esima edizione de “Il Pendìo” 2021.

Premiazione. Verranno assegnati i seguenti premi in buoni per materiale scolastico alle classi vincitrici: 1° Premio 150 euro; 2° Premio 100 euro; 3° Premio 50 euro. La premiazione si terrà il 12 giugno, le modalità saranno comunicate successivamente. Nella stessa data tutte le opere partecipanti saranno pubblicate sui social.

Consegna delle opere. Le opere, la scheda tecnica, i cartellini, dovranno essere consegnate ad un delegato della Pro loco Quadratum entro e non oltre il 31 maggio.