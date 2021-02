"L’alfabeto dell’imprenditore", il libro sul "Business oltre il Covid-19" presentato in Comune

Questo pomeriggio alle 18.30 nella sala verde del Comune, si terrà la presentazione della seconda edizione del libro di Francesco Leone dal titolo "L’alfabeto dell’imprenditore - Il tuo Business oltre il Covid-19". L’evento - che verrà trasmesso in diretta tramite la piattaforma Facebook di Radio Doppio Zero, si aprirà con i saluti del Sindaco di Corato, Corrado De Benedittis e della Ins. Raffaella Leone, P.R. della Secop edizioni.

Il dibattito sarà coordinato da Vincenzo Rutigliano, giornalista de Il Sole24 ore, e vedrà la partecipazione, oltre all’autore del libro Francesco Leone, dei seguenti relatori: Antonio Troisi, Professore di Scienza delle Finanze nelle Università di Bari e Foggia; Sergio Fontana, Presidente di Confindustria Puglia; Antonio Soldani, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani; Vito Cannillo, Amministratore di Forza Vitale srl e Prima Srl; Antonio Di Corato, Socio Amministratore della Società Agricola Puglia Nostra s.s.

L’alfabeto dell’imprenditore nasce dall’idea di Francesco Leone, dottore commercialista, di diffondere conoscenza imprenditoriale, manageriale, economica e finanziaria tra gli imprenditori, gli aspiranti imprenditori, gli startupper e, in generale, tra chiunque sia interessato a conoscere ed approfondire le tematiche che ruotano intorno al mondo dell’impresa. Per ognuna delle ventisei lettere dell’alfabeto sono esposti due concetti, individuati su scelta e selezione di Francesco Leone, che espongono in maniera chiara, semplice ed efficace un totale di cinquantadue temi ed argomenti utili e necessari all’imprenditore attuale per gestire al meglio la propria azienda e guardare anche al business oltre questo periodo di pandemia, così penalizzante e difficile per il mondo del business. È l’occasione per assistere, pur con le limitazioni imposte dalla situazione sanitaria, ad un dibattito che sarà sicuramente foriero di spunti, notizie, informazioni e visioni per orientare al meglio la propria azienda e il proprio modo di fare business.

L’evento è organizzato dall’associazione culturale Fos di Corato, in collaborazione con la casa editrice Secop edizioni, e con il patrocinio del Comune di Corato.