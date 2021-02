La Via Francigena come itinerario culturale europeo: domani un incontro in streaming

Un momento di conoscenza della Via Francigena come itinerario culturale europeo nei suoi aspetti storici e spirituali che caratterizzano il territorio attraversato. Si terrà domani alle 10.30 “Via Francigena: tra storia e fede”, incontro in modalità streaming dalla Biblioteca Diocesana “S. Tommaso D'Aquino" di Andria.

Interverranno Don Adriano Caricati, Ufficio Diocesano Pastorale Scolastico di Andria; Adele Mintrone, presidente Comitato della Via Francigena del Sud (Corato, Andria, Ruvo, Bitonto); Silvana Campanile, responsabile Biblioteca Diocesana “S. Tommaso D'Aquino" di Andria; Alessandro Buongiorno, docente di Economia e Turismo Università degli Studi di Bari. Moderano Vincenzo Larosa e l'avv. Leonetti, coordinamento “Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politico”.

L’iniziativa è promossa dal Comitato della Via Francigena del Sud (con sede a Corato, che si occupa dell’accoglienza dei pellegrini e della promozione del tratto francigeno “direttrice Traiana” da Andria, Corato ,Ruvo e Bitonto) in collaborazione con la Biblioteca Diocesana “S. Tommaso D'Aquino" di Andria. Il Comitato ringrazia l’associazione Myrabbasc, Consorzio di Terre di Castel del Monte e il Forum diocesano Socio Politico.

«In questi ultimi due anni - dice la presidente Adele Mintrone- abbiamo investito le nostre risorse e il nostro "credo della Francigena "nel costruire reti e basi salde perché il pellegrinaggio, il cammino, possa svilupparsi in un contesto di Aaccoglienza libero e ben organizzato. Noi viviamo la via Francigena in chiave cristiana, riportando alla luce, promuovendo e valorizzando le bellezze e i tesori nascosti del nostro territorio, della nostra economia e della nostra cultura nei cammini europei. Crediamo che la via Francigena possa divenire la "Nuova Santiago" facendo sistema e tenendo compatto tutto un territorio che per il suo profilo culturale, paesaggistico, economico e di tradizioni rivela tratti comuni seppur specifici. Oggi la nostra realtà associazionistica, unica nei suoi scopi e nella sua organizzazione, è abbracciata, nel territorio compreso da Andria, Corato, Ruvo e Bitonto, dalle Istituzioni Scolastiche, Associazioni, Reti di Impresa, da grandi aziende, da appassionati del cammino e della storia. A loro tutti un grazie per averci sostenuto perchè continuino a motivarci. Un grazie al sindaco di Corato, Corrado de Benedittis, alla sindaca di Andria, Giovanna Bruno, al sindaco di Ruvo Pasquale Chieco e al vice sindaco di Bitonto Mangini per il loro sostegno e per continuare a credere con noi nel progetto della Via Francigena. Il nostro impegno è gratificato dagli stessi pellegrini, protagonisti del nostro primo calendario 2021 "Camminando insieme lungo la via Francigena" sfogliabile e scaricabile in pdf su www.laviafrancigenadelsud.it. Il calendario è un insieme di scatti di pellegrini che hanno attraversato il nostro territorio per giungere alla loro meta Santa Maria di Leuca, è uno strumento di promozione integrata del nostro territorio in cui cammino, immagini, agenda di festività e tradizioni, si mescolano per raccontare e promuovere il territorio tutto l'anno».

Il Comitato associazione “Via Francigena del Sud“ con sede a Corato ha il suo punto credenziali a Corato presso il Santuario della Madonna Greca, e sedi ad Andria presso l'associazione Legambiente, a Ruvo presso l'associazione "Eco è vita", e a Bitonto, presso l'associazione "Fare Verde”.