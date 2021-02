Se si prova a domandare a Google «Chi è il poeta di Caravaggio?», il motore di ricerca, dopo aver consultato milioni di informazioni incrociate su tutti i siti web della rete mondiale, riporterà come prima risposta assoluta «Franco Leone», adducendo anche la seguente completa motivazione: «Il merito di Franco Leone è stato quello di accostare la poesia all'arte o meglio di aver restituito in poesia il vibrare dei chiaroscuri di scene sacre, profane, nature morte, racchiuse nei dipinti di Caravaggio, da lui considerato il pittore per eccellenza di tutti i tempi».

Google restituirà comunque la stessa risposta anche in inglese, qualora gli si ponga la domanda «Who is Franco Leone?», fornendola come primo risultato della ricerca. Questa particolarità non è sfuggita alla redazione della rivista internazionale di arte “About Art Online”, con sede a Roma, che da sempre è attenta a tutti gli artisti in grado di apportare un contributo importante alla cultura e all’arte mondiale. Per tale motivo la giornalista Silvana Lazzarino ha deciso di dedicare un ampio spazio con un “focus” sulla prima pagina del giornale online, pubblicando un’intervista in inglese al poeta e scrittore coratino (consultabile cliccando qui), proprio per via di questo “conferimento” speciale da parte dell’algoritmo di Google e certamente anche per via dei suoi riconoscimenti internazionali. La rivista ha un grande seguito in Europa, negli Stati Uniti, nell’America Latina, in Cina e in Australia.

Nella galleria fotografica alcune premiazioni che hanno visto protagonista Leone (che collabora con il nostro giornale nella rubrica dal titolo “Arte, Bellezza Immortale”), tra cui quelle a Bruxelles, a Lecce al teatro Apollo, a Roma con il Patrocinio della Camera dei Deputati, all’Università La Sapienza di Roma durante una “Lectio” su alcuni degli spartiti dallo stesso Leone identificati per la prima volta nei quadri di Caravaggio, o in eventi d’arte su Botticelli al Giubileo delle Università di Roma, su Leonardo a Firenze al Palazzo del Consiglio Regionale con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, su Antonello da Messina al Monte di Pietà di Messina, al nostro Teatro Comunale di Corato con i Tableaux Vivants dedicati a Caravaggio, oltre che con Alberto Angela, Philippe Daverio, con la Principessa Rita Boncompagni Ludovisi e con la sua “art manager” di Spoleto Stefania Montori.