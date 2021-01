“Il Tempo della Memoria”, una rassegna di letture ad alta voce dedicata a Shoah e discriminazioni

Dal 27 gennaio al 10 febbraio si svolgerà “Il Tempo della Memoria”, rassegna di letture ad alta voce dedicata a Shoah, razzismi, fanatismi e discriminazioni. Il percorso, strutturato dal Presidio del Libro di Corato in collaborazione con l’Interassociativo Rete Attiva, si intitola “A futura memoria (se la Memoria ha un futuro)” come il titolo di un noto libro di Leonardo Sciascia, e si avvale del patrocinio del Comune di Corato.

«Saranno da guida le due date simboliche del Giorno della Memoria, in apertura, e della Giornata del Ricordo in chiusura» spiegano gli organizzatori. «Per evitare la ritualità della commemorazione e fornire una riflessione attenta su fatti di memoria e di storia contemporanea, in questo Tempo della Memoria saranno letti ad alta voce brani tratti da libri diversi, scelti con cura, che vogliono porsi come stimolo ad un confronto più ampio sui temi legati alla tragedia della Shoah e dell’universo concentrazionario, ma anche ai genocidi e alle violenze perpetrate sulla popolazione civile, alle migrazioni e ai respingimenti che si snodano sulla frontiera, che “separa e insieme unisce il Nord del mondo, democratico, liberale e civilizzato, e il Sud, povero, morso dalla guerra”, citando Alessandro Leogrande.

Letture e libri quindi per una educazione ai valori del rispetto e della tolleranza, nella consapevolezza che le violazioni dei diritti umani continuano a verificarsi anche nella storia recente, che i razzismi sono un problema aperto e la strada per il rispetto delle minoranze etniche, culturali e religiose, e la convivenza civile va percorsa ogni giorno con tenacia e consapevolezza. Letture e libri affinché la memoria del bene non oscuri quella del male. Letture e libri per trasmettere i valori del dialogo e della convivenza civile a futura memoria».

Sarà possibile ascoltare le letture sulle pagine social del Comune di Corato, Rete Attiva, Legambiente, Presidio del Libro Corato e Pro Loco.