"Atlante dei tratturi", la presentazione on line con l'Archeoclub di Corato

Venerdì 22 gennaio il “Consiglio Regionale della Puglia - Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale” nell’ambito delle attività culturali di “Teca del Mediterraneo” terrà on line, dalle 17.30, la presentazione del volume “Atlante dei tratturi. archeologia e storia dei sistemi-agro-silvo-pastorali” di Pierfrancesco Rescio, pubblicazione realizzata con il contributo concesso dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Dopo l’introduzione di Anna Vita Perrone, dirigente della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale, dialogherà con l’autore Michele Iacovelli, presidente dell’Archeoclub di Corato.

Pubblicazione recentissima, del novembre 2020, lo studio del prof. Rescio è il risultato di dieci anni di ricerche, ma preparato materialmente in due anni e mezzo di analisi, collazioni, esplorazioni e ricerche bibliografiche. Si tratta della prima indagine a tappeto sul fenomeno della transumanza dal punto di vista storico, archeologico, antropologico e topografico. Per paradossale che sembri, non esiste oggi un vero atlante dei tratturi dell’Italia centro-meridionale perché ci troviamo di fronte al tipico caso di oggetti di ricerca sempre menzionati ma mai puntualmente studiati.

Nata in epoca preistorica con lo spostamento delle genti e degli animali durante il Paleolitico, la transumanza si sviluppa soprattutto nell’età del Bronzo (quattromila anni fa) sino a trovare una sistematica organizzazione nell’età romana, normanna e sveva. Sul finire del XV sec. l’allestimento della macchina fiscale avvertì la necessità di realizzare e programmare veri e propri percorsi che caratterizzarono per sempre il paesaggio agrario, trasformandolo definitivamente sino alla metà del XX sec. I “relitti” di questa cultura sono visibili sul territorio: toponimi, masserie, rifugi, chiese, muretti a secco, grotte e trulli sono luoghi sperduti e le grandi aree verdi rappresentano un paesaggio e una cultura scomparsi nel corso del XX sec., lasciando ancora problematiche le ricerche storiche ed etno-antropologiche.

Alcune caratteristiche principali dell’Opera: 361 pagine a colori, formato A4 cm 21x29,7. Oltre 450 illustrazioni, mappe, percorsi, luoghi inediti e poco conosciuti; ricostruzione di oltre 150 tratturi e “riposi”, con descrizione minuziosa dei percorsi (quelli noti erano 98, mai ricostruiti per davvero); oltre 300 località archeologiche; oltre 200 località note menzionate; oltre 120 mappe ricostruttive di tracciati elaborati dal formato Gps; 7 capitoli indivisibili: 1 di tipo metodologico e antropologico, 2 storici, 1 di ricostruzione geoambientale, 1 sul complesso di rapporti fra Abruzzo, Basilicata, nord Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia, 1 con un dizionario della “transumanza” e 1 prevalentemente archeologico con indicazione di siti.

