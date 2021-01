È la piccola e suggestiva chiesetta di Santa Lucia, il palcoscenico della presentazione del nuovo calendario digitale creato dall'associazione via Francigena del Sud. La presidente Adele Mintrone ha spiegato il perché di questa scelta: «Auguriamo un buon 2021 a tutti da qui, da questa chiesetta rupestre che, nonostante sia ubicata in campagna, non è lontana dagli occhi e dal cuore dei cittadini. Una chiesetta che raccoglie elementi che appartengono a tutto il territorio e che cela un insieme intrinseco di storia. Una chiesetta che si trova sulla via Appia Traiana oggi inclusa nel percorso coratino della via Francigena».

Al suo fianco don Antonio Maldera, parroco della Madonna delle Grazie e, da 3 anni, anche della chiesetta. «Per noi è un gioiello - ha detto don Antonio - e siamo felici di custodire questo bene. Cercheremo sempre più di valorizzarlo e metterlo a disposizione di chi viene qui. Non mancheranno alcune celebrazioni liturgiche».

La presentazione è stata accompagnata dall'esibizione del Maestro Alessandro Buongiorno che, con la sua chitarra, ha proposto tre canzoni popolari sudamericane. Buongiorno ha suonato davanti alla Madonna affrescata, il cui restauro è stato frutto della collaborazione tra Fidapa e Liceo Artistico Federico II. «Un affresco tardorinascimentale, risalente alla fine del '500. - ha spiegato il preside del Liceo Artistico, Savino Gallo - I miei ragazzi hanno collaborato per restituirne la bellezza, per anni nascosta. Questo vuol dire che abbiamo una storia di valorizzare».

Il grande protagonista della serata è stato il calendario digitale 2021. «Un calendario facilmente fruibile - ha raccontato la presidente Mintrone - e nato dalla collaborazione degli stessi pellegrini che hanno attraversato il territorio. Con i loro scatti lungo il cammino, accompagnano i mesi che scorrono. Un calendario speciale perché pensato come agenda, con le date più importanti della nostra tradizione, per far sì che i pellegrini possano consultarlo e programmare il loro percorso. La copertina è dedicata alle donne con lo scatto di una pellegrina, Noemi, prima ad arrivare sola dalle nostre parti, armata di curiosità e coraggio». Il calendario sarà disponibile nei prossimi giorni.

In chiusura l'intervento del sindaco Corrado De Benedittis, intervenuto con la presidente del consiglio Valeria Mazzone. «La città deve acquisire consapevolezza - ha commentato il sindaco - che esistono camminamenti importanti con una radice storica e nello stesso tempo protesi verso il futuro che è quello della mobilità sostenibile. In città ci si sposta ancora troppo in macchina. I grandi cammini come questo devono essere volano di una rivoluzione culturale».