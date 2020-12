Attivato ieri il drive-through a Ruvo di Puglia, servirà anche Corato

Dalle 8.30 di ieri è attiva, nello spazio polifunzionale comunale in via dei Floricoltori, la postazione drive-through per l'esecuzione dei test molecolari per la ricerca del Covid 19. Lo ha annunciato il sindaco di Ruvo Pasquale Chieco, in un video realizzato in loco, sulla pagina istituzionale Facebook.

La postazione è stata allestita dal Comune di Ruvo di Puglia: è gestita dal Dipartimento di prevenzione della Asl di Bari e potrà raccogliere fino a cento tamponi al giorno e servirà anche le città di Terlizzi e Corato.

Al servizio si accede esclusivamente tramite prenotazione da parte del medico di famiglia. «Possiamo sicuramente dire – ha detto il Sindaco – che questa apertura rappresenta una conquista importante per tutto il nostro territorio. È un risultato che arriva al termine di un intenso e molto articolato lavoro fatto di tempestiva programmazione, costanti relazioni istituzionali e una impegnativa attività di preparazione logistica.

Ora l’auspicio è che la Asl renda possibile anche l’avvio del servizio di tamponamento antigenico da parte dei medici di medicina generale; servizio che aiuterebbe molto nel contenimento della diffusione del virus, ma per il quale è indispensabile la disponibilità della piattaforma dedicata».

Intanto si attende l'attivazione del drive through anche per Corato.