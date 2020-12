Decessi quasi raddoppiati a novembre: ecco l'impatto della pandemia su Corato

I decessi avvenuti a Corato nel novembre 2020 sono quasi il doppio rispetto a quelli registrati nello stesso mese del 2019. I dati arrivano dall'ufficio anagrafe del Comune e aiutano a capire quanto sia stato - e sia ancora - pesante l'impatto della seconda ondata della pandemia su Corato.

I dati. Confrontando i numeri, si può constatare come, nel mese appena trascorso, in città siano decedute 56 persone contro le 30 dello stesso periodo dell'anno precedente. La tendenza non cambia allargando l'analisi anche al mese di ottobre: 94 decessi nel 2020 (38 ad ottobre più 56 a novembre) contro i 78 del 2019 (48 ad ottobre più 30 a novembre). Il dato di novembre 2020 supera di gran lunga anche la media mensile dei decessi di quest'anno pari a 38,5 (424 i decessi totali tra gennaio e novembre).

Ovviamente le cifre fornite dal Comune, che riguardano le persone decedute residenti a Corato, non fanno riferimento alle cause. Ma, seppure con una certa approssimazione, appare abbastanza chiaro che ci sia di mezzo il Covid.

Negli aggiornamenti ufficiali sul Coronavirus forniti dal Comune in questi mesi, non sempre sono stati diffusi dati sui deceduti. E, quando sono stati resi pubblici, sono stati riferiti solo ai giorni precedenti senza indicare un dato complessivo. Questa circostanza rende quindi difficile una comparazione tra i numeri generali sui decessi e quelli strettamente legati al Covid. Difficile, ma non impossibile. Di certo sappiamo che la prima vittima del virus in città risale a maggio e la seconda a metà ottobre. Pochi giorni dopo, alla fine dello stesso mese, sono deceduti tre anziani. Poi di lì i decessi sono aumentati sempre più, fino al picco nel mese di novembre. Verosimilmente, secondo fonti ufficiose, il numero complessivo delle persone morte a Corato in seguito al contagio si aggirerebbe intorno a 30. Stando così le cose, almeno 25 delle 56 morti di novembre avrebbe a che fare con il Covid.

In Italia. Secondo i dati aggiornati sulla mortalità forniti dall’Istat, l'istituto nazionale di statistica, da gennaio a settembre 2020 in Italia sono decedute 527.888 persone. In media, dal 2015 al 2019 ne sono morte ogni anno 484.435. Nel complesso, rispetto alla media degli ultimi cinque anni, c’è stato un aumento di 43mila decessi, circa l’8,9 per cento in più. Solo tra marzo e aprile, sono state rilevate 48mila morti in più rispetto alla media degli anni precedenti. Circa 29mila di queste sono state attribuite ufficialmente al coronavirus. Nel suo rapporto, l’Istat ha segnalato che nei primi due mesi di quest’anno la mortalità è stata inferiore del 7 per cento rispetto alla media dei cinque anni precedenti. Da marzo, invece, si è verificata una «rottura della tendenza alla diminuzione della mortalità riscontrata per i primi due mesi soprattutto nelle aree più colpite dalla pandemia».



Oltre i numeri. Questo è quanto indicano i dati. Ma, dietro le fredde cifre, c'è il dolore di tante famiglie, con in più un carico di sofferenza supplementare. Il lato umano di questi numeri racconta infatti di persone che muoiono sole, lontane dall'amore dei propri cari, a loro volta privati del conforto di amici e parenti. Non c'è solo lo strazio delle morti, ma anche del modo in cui esse avvengono. Ricordiamolo, insieme alle regole da rispettare nei nostri comportamenti di ogni giorno.