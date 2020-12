Covid, il sindaco: «In città la curva del contagio non cresce da alcuni giorni»

«In città la curva del contagio non cresce da alcuni giorni». È quanto fa sapere il sindaco Corrado De Benedittis, citando fonti della Asl, attraverso un breve post sulla sua pagina Facebook.

«Quando saranno pronti i numeri dettagliati, li comunicherò» aggiunge il primo cittadino.



Intanto è stato consegnato questa mattina il container della Protezione civile che verrà utilizzato per il drive through, ovvero la postazione per effettuare i tamponi senza scendere dall’auto, in fase di allestimento in via Silvestri.

«A breve, informerò sui tempi di attivazione» conclude De Benedittis