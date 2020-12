Covid, anche a Corato autorizzato un drive-through per i tamponi

Anche a Corato un drive-through per eseguire tamponi. Il via libera è arrivato dopo una articolata interlocuzione tra il sindaco De Benedittis e la direzione strategica della Asl Bari.

Nella giornata di ieri il sindaco ha svolto un sopralluogo in via Silvestri, al fine di verificare l’idoneità dei luoghi messi a disposizione dalla Caritas cittadina per lo svolgimento di tale attività sanitaria. Con lui l’ispettore Michele Zitoli della Polizia locale, la dirigente dell'ufficio igiene Maria Iurilli, il dottor Lamarca, il dottor Catalano, il presidente dell’associazione imprenditori di coratini Franco Squeo e il direttore della Caritas cittadina, don Gianni Cafagna.

La struttura designata consiste in un ampio piazzale interno e di un fabbricato, con antistante porticato, i cui locali sono provvisti di servizi igienici. Al piazzale si accede da un ampio ingresso che verrà delimitato con delle barriere per consentire il percorso obbligato, a senso unico, delle auto dall’entrata verso l’uscita.

Domani la Protezione civile invierà un container a supporto del drive through.

«Alla Caritas cittadina va la gratitudine dell’Amministrazione comunale, unitamente all’Aic, per la disponibilità offerta a supportare gli eventuali bisogni di natura logistica. In questo modo si ridurranno finalmente i tempi d’attesa per il tampone» fa sapere il Comune.