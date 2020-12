Il sindaco non proroga l'ordinanza restrittiva, da oggi negozi chiusi alle 21

Il sindaco De Benedittis ha deciso di non prorogare l'ordinanza restrittiva che fino a ieri disponeva la chiusura dei negozi alle 20. Quindi, come stabilito dal nuovo Dpcm, da oggi anche a Corato le attività commerciali potranno chiudere alle 21.



«Considerato il Dpcm del 3 dicembre 2020 che, all’articolo 1 lettera ff, disciplina l’orario di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio - si legge in una nota del Comune - considerato il particolare momento commerciale che precede le festività natalizie con conseguente maggior afflusso di clienti nei negozi; considerata la necessità di evitare assembramenti dentro e nei pressi delle attività commerciali; considerata la necessità di sostenere le attività commerciali nell’ambito dei limiti consentiti dal Dpcm; considerato l’andamento della curva epidemiologica dei contagi; il Sindaco ritiene opportuno di non dover intervenire in termini restrittivi sull’orario di chiusura delle attività commerciali al dettaglio che, pertanto, è consentita da oggi, 4 dicembre 2020, fino alle ore 21. Altrettanto, relativamente alla Scuola, si rimanda, come già nella precedente Ordinanza all’Ordinanza Regionale n. 444.

Resta ferma la necessità di prevenire situazioni di assembramento in luoghi pubblici che verranno disciplinate con Ordinanza Sindacale di prossima emanazione».