Malvivente fa irruzione in una casa brandendo un pezzo di vetro, paura nella zona 167

Paura e scompiglio ieri sera nella zona 167. Per motivi ancora tutti da definire, intorno alle 21.30 un uomo di circa trent'anni è entrato in una palazzina di via Traiana dopo aver sfondato il portone a vetri e poi si è intrufolato in un'abitazione al primo piano, la cui porta era stata aperta dal proprietario per capire da dove provenisse il forte rumore.

Il malvivente, già noto alle forze dell'ordine, è entrato nell'appartamento- in cui vive una famiglia di quattro persone - brandendo uno dei cocci di vetro del portone andato in pezzi e ha chiuso la porta d'ingresso. In quei minuti concitati il proprietario è riuscito a calmare l'uomo - poco lucido e visibilmente agitato - e l'ha convinto a posare il pezzo di vetro mentre la moglie con le due figlie si è chiusa nella camera da letto e ha chiamato i carabinieri. I militari sono arrivati rapidamente ma l'uomo, appena li ha visti, si è lanciato dal balcone, finendo su un'auto parcheggiata, ed è fuggito.

Il 30enne si è quindi allontanato a piedi verso la vicina via Prenestina. Braccato dalle forze dell'ordine, è riuscito ad entrare in un altro condominio e a introdursi in un appartamento con all'interno due anziani. Anche in questo caso i residenti impauriti si sono chiusi in una stanza e hanno avvisato i carabinieri che erano già sulle tracce del fuggitivo.

Sul posto sono quindi giunti i vigili del fuoco che hanno hanno sfondato la porta dell'appartamento, consentendo ai militari di fare irruzione. Nonostante la resistenza opposta dal malvivente, gli uomini dell'Arma sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo, mettendo fine alla sua fuga.