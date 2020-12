Coronavirus: oggi 1.602 casi positivi. I decessi sono 42, più della metà nel Barese

Oggi, giovedì 3 dicembre, in Puglia sono stati registrati 8.753 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.602 casi positivi: 721 in provincia di Bari, 147 in provincia di Brindisi, 177 nella provincia BAT, 250 in provincia di Foggia, 135 in provincia di Lecce,163 in provincia di Taranto, 14 residenti fuori regione, 5 casi di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti.

Sono stati registrati 42 decessi: 24 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Bat, 6 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 812.781 test; 15.912 sono i pazienti guariti; 41.749 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 59.249, così suddivisi: 23.015 nella provincia di Bari; 6.745 nella Provincia BAT; 4.149 nella provincia di Brindisi; 13.614 nella provincia di Foggia; 4.430 nella provincia di Lecce; 6.904 nella provincia di Taranto; 389 attribuiti a residenti fuori regione, 3 provincia di residenza non nota.

