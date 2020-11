Coronavirus: balzo in avanti dei nuovi positivi, sono 1.737. Altri 48 decessi in 24 ore

Oggi, venerdì 27 novembre, in Puglia sono stati registrati 9.505 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.737 casi positivi: 675 in provincia di Bari,110 in provincia di Brindisi, 206 nella provincia BAT, 345 in provincia di Foggia, 137 in provincia di Lecce, 250 in provincia di Taranto, 11 residenti fuori regione, 3 provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 48 decessi: 8 in provincia di Bari, 15 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 762.047 test; 12.919 sono i pazienti guariti; 36.417 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 50.738, così suddivisi: 19.680 nella provincia di Bari; 5.820 nella provincia BAT; 3.606 nella provincia di Brindisi;11.559 nella provincia di Foggia; 3.865 nella provincia di Lecce; 5.855 nella provincia di Taranto; 344 attribuiti a residenti fuori regione; 9 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia odierno è disponibile cliccando qui.