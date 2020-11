Rapina ad un negozio di biancheria in via Don Minzoni, commerciante aggredita

Grandissimo spavento per la titolare di un negozio di biancheria intima in via Don Minzoni.

Ieri mattina, attorno alle 9.30, un uomo a volto scoperto è entrato nell'attività chiedendo di vedere la merce prima di estrarre una pistola, non si sa se vera o giocattolo.

Ne è seguita una vera e propria aggressione nel retro del negozio. Il ladro è riuscito a fuggire con l'incasso.

Sul caso sono in corso le indagini serrate dei Carabinieri del comando di Corato.