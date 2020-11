C'è l'ordinanza: da domani al 3 dicembre negozi chiusi alle 20, inclusi alimentari e parrucchieri

Dopo l'annuncio di ieri, sentiti anche i rappresentanti locali di Confesercenti e di Federcommercio Puglia, è stata formalmente emessa l'ordinanza sindacale sulla chiusura delle attività commerciali in città. Clicca qui per consultare il testo completo.

Il provvedimento dispone, dal 27 novembre al 3 dicembre, di sospendere quotidianamente dalle 20 fino alle 5 del mattino successivo, le attività di vendita al dettaglio (comprese le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, panifici, forni, caseifici, negozi di abbigliamento e, comunque, le attività di commercio al dettaglio ricomprese nell'elenco di cui all'allegato 23 del Dpcm 3 novembre) sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, ancorché ricompresi nei centri ed aree commerciali. Alle 20 dovranno chiudere anche tutte le attività di servizi alla persona, ovvero parrucchieri, barbieri, centri estetici, lavanderie, tintorie, servizi funerari, di cui all’allegato 24 del Dpcm 3 novembre).

Restano escluse dall'ordinanza di chiusura le attività di commercio al dettaglio di medicinali in esercizi di vicinato (farmacie e parafarmacie) e i servizi di ristorazione (pizzerie, bar, ristoranti che sono "pubblici esercizi" e non "attività commerciali di vendita al dettaglio") che continueranno a seguire le norme del Dpcm del 3 novembre.

Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro. A carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale, l'autorità amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi.

Il provvedimento, eventualmente reiterabile più volte fino al tempo in cui permarrà l'emergenza da Covid-19, potrà essere modificato nel corso della vigenza, d'intesa con il Dipartimento di Prevenzione Asl Bari, sulla base di monitoraggi intermedi sull'andamento epidemiologico ed ed è suscettibile di riduzione in base alla valutazione dell'impatto delle misure assunte a livello nazionale o regionale sull'evolversi della situazione.

La decisione, si legge nell'ordinanza, è stata presa «rilevato che Coc si è nuovamente riunito il 13 novembre con la presenza del Direttore del Dipartimento di Prevenzione Asl Bari, il quale ha rilevato lo stato di criticità anche per i cittadini del Comune di Corato per il numero dei positivi al Sars-Covid 19, ricoverati in strutture ospedaliere e in isolamento domiciliare i cui contatti stretti ammontano ad un numero approssimativo di centinaia di persone; in relazione all'elevato numero di persone in quarantena sussistono criticità all'effettuazione dei tamponi molecolari entro il termine di cui alla Circolare del Ministero Salute prot. n.0032850 del 12/10/2020, nonché vi è una sostanziale impossibilità di effettuare, su così larga scala, un contact tracing efficace. Pertanto ritiene che, sulla base dei dati illustrati, un eventuale provvedimento limitativo degli orari del commercio al dettaglio, omogeneamente esteso al territorio cittadino, appare senz'altro congruo, dal punto di vista eziologico e proporzionale alla finalità di contenimento del contagio, rispetto all'attuale situazione epidemiologica. Al termine della seduta il Coc ha invitato il sindaco a voler considerare la possibilità di intervenire limitando alla radice la ragione dell'eccesso di affollamento, intervenendo sugli orari di apertura dei negozi, con la precisazione che ogni eventuale provvedimento di una riduzione degli orari di apertura debba estendersi all'intero territorio cittadino per limitare impatti distorsivi sulla concorrenza tra gli operatori economici ed evitare nel contempo fenomeni di travaso dei consumatori da una zona ad un'altra della città».