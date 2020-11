Covid, i contagi dilagano in città: 565 positivi e 14 deceduti

Le persone attualmente positive sono 565, cui si aggiungono nelle ultime settimane 14 deceduti e 50 guariti. Sono i numeri della Prefettura di Bari, diffusi questa sera dal sindaco De Benedittis, sull'emergenza Covid a Corato. Dati pesantissimi, più che raddoppiati rispetto all'ultimo aggiornamento.

«Sono numeri che rispecchiano, in modo sempre più evidente, la diffusione del virus in città» afferma il sindaco. Chiedo a tutti e tutte di essere ancora più responsabili. All'interno delle proprie abitazioni è opportuno non ricevere parenti non conviventi e amici. Facciamo in modo che la curva dei contagi cominci a scendere». Nessun aggiornamento specifico è stato fornito in merito ai focolai nelle Rssa cittadine.