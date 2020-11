Sconcerto al cimitero, distrutta la lapide sulla tomba del tenente Fedele Tarantini

La scoperta, decisamente amara, è avvenuta questa mattina: la lapide posta sulla tomba nel cimitero di Corato che accoglie la salma del tenente della polizia locale, Fedele Tarantini, è stata oggetto di un vile atto vandalico.

Il marmo, come si può vedere nella foto, è stato sfondato. Il fatto, che ha comprensibilmente sconcertato la famiglia Tarantini, è stato subito segnalato alla Polizia locale che ha avviato le indagini.

Sulla morte del tenente Tarantini, deceduto il 26 luglio scorso nell'ospedale di Andria in seguito a un incidente domestico avvenuto cinque giorni prima, è tuttora in corso un'inchiesta aperta dalla Procura di Trani per fare luce sulle cause del decesso.